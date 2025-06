King, genetista

Conocer que Mary-Claire King recibe el premio "Princesa de Asturias" de Investigación Científica y Técnica 2025 nos provoca una gran emoción, puesto que diariamente la tenemos presente en nuestro trabajo. En el Laboratorio de Oncología Molecular del HUCA no hay día que no hablemos del resultado de un análisis en los genes BRCA1 y BRCA2, análisis siempre ligados a una paciente que, gracias a la investigación de la que la doctora King fue pionera, hoy se puede beneficiar de un diagnóstico genético más preciso, de la posibilidad de recibir una terapia más ajustada, de más información para que sus familiares puedan conocer si son portadores de una variante que les predispone al cáncer y por tanto puedan ser ayudados en la prevención del desarrollo del mismo. Mary-Claire King fue la primera en demostrar que la predisposición a sufrir cáncer de mama se puede heredar en algunas familias. La búsqueda del gen responsable no era una tarea fácil a comienzos de los años 90, necesitándose años y un enorme esfuerzo de numerosos investigadores. King logró identificar que era en el cromosoma 17 donde se encontraba ese nuevo gen, al que bautizó BRCA1. Rápidamente se demostró que tenía mutaciones en las pacientes con cáncer de mama, pero no en los individuos sanos de la misma familia.

Y hablo de emoción, porque podría comenzar con un "acuérdome yo…" del día que se publicó por primera vez la clonación de los genes BRCA1 y BRCA2, en la década de los 90, estando en el laboratorio del Doctor Lopez-Otín en la Universidad de Oviedo; de la curiosidad y de la intriga que nos embargó durante muchos años preguntándonos cuál sería la función de esos genes, que fue desvelada poco a poco en las décadas siguientes, mediante infinidad de experimentos en laboratorios de todo el mundo. Finalmente, años más tarde, con la creación del Laboratorio de Oncología Molecular por parte del IUOPA y del gobierno asturiano, pudimos aplicar este conocimiento al estudio de las alteraciones de estos genes en pacientes reales de nuestra comunidad. Podemos decir que más de 1800 pacientes con sospecha de cáncer de mama y ovario familiar se han beneficiado ya de estudios genéticos dirigidos a conocer alteraciones hereditarias en los genes BRCA1 y BRCA2 y las familias portadoras de alteraciones han recibido el correspondiente consejo genético en Asturias. Estos estudios aportan información clave para el diagnóstico genético, y más recientemente, para la decisión de nuevas terapias dirigidas a un tumor que tenga alteraciones en estos genes, cerrando un círculo que comienza con la investigación básica y termina con la medicina de precisión.

Tanto el comité científico como otros investigadores han perfilado en este periódico los datos más relevantes de la extensa biografía científica de la Mary-Claire King. Destacaría, como palabra clave, que es una genetista, especialidad que, por ejemplo, lleva un retraso histórico en ser instaurada en la clínica en España. Quizás este reconocimiento público de una investigadora prestigiosa permita dotar de más visibilidad a esta faceta del conocimiento cada vez más necesaria en el ámbito clínico. Sus principales objetivos de trabajo han sido el estudiar las causas genéticas de enfermedades humanas, no sólo el cáncer de mama y ovario sino otras enfermedades de base genética, incluyendo la esquizofrenia, la sordera y las enfermedades neurológicas de la infancia, donde ha realizado importantes aportaciones, así como estudios sobre la diversidad genética humana y la evolución. Desde sus inicios utilizó herramientas de investigación genómica, genética de poblaciones, biología celular y molecular, y organismos modelo, pasando de los clásicos estudios de ligamiento genético en los años 90, a las modernas técnicas de secuenciación de lecturas largas del genoma basándose en la tecnología CRISPR/Cas9.

Podría decir que, a lo largo de su vida científica, en estos 40 años, la genética ha sido una disciplina que ha experimentado cambios tremendamente relevantes y excitantes, y las herramientas para profundizar en el conocimiento genético han evolucionado de forma espectacular, siendo ella una protagonista de esta evolución. Resulta destacable asimismo, que la doctora King ha estado involucrada de forma activa en la aplicación de herramientas genéticas en un contexto social, ya que participó en el desarrollo de los estudios genéticos necesarios para la identificación de los niños robados en la dictadura argentina, donde eran buscados por sus abuelas. Estos estudios han sido luego aplicados en múltiples investigaciones en el entorno de los derechos humanos.

En esta época en la que la "Medicina de Precisión" está en boca de todos, es justo reivindicar a una de las excelentes investigadoras protagonistas de la "Biología de Precisión" o de la "Genética de Precisión", que, con sus descubrimientos básicos, la identificación de genes clave, ha permitido la generación de hipótesis predecesoras de los ensayos que finalmente han llevado al desarrollo de terapias específicas y de métodos de prevención, beneficiando a miles de personas en todo el planeta.