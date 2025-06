El bonito cantábrico ya presume

Llega el verano y el bonito se exhibe en los mostradores de las pescaderías como una auténtica certeza cantábrica. Entonces ya no existe un pescado que se venere de igual manera en Asturias, que a lo que el bonito atañe juega siempre una liga de campeones para ganarla. Según avanza la estación sus virtudes se acrecientan, el apogeo suele estar en julio y agosto, incluso en septiembre.

El atún blanco (thunnus alalunga) se cocina y presenta de mil maneras. Por las características de su carne, la ventresca, próxima al vientre, o el morro, sedoso como un solomillo, se imponen al resto del despiece. Son donde se aprecia mejor el sabor y la grasa. El resto encaja en marmitakos y suaves escabeches, o en el rollo de bonito, una especialidad local que cuenta con centenares de adeptos desde la óptica también de la vieja cocina doméstica que se remonta a las abuelas. El secreto de un mamitako como es debido, ya lo conocen todos, está en un buen fumet y que el bonito, cortado en trozos tamaño bocado, se haga simplemente con el calor del caldo, una vez que éste se ha retirado del fuego tras cocer en él lentamente las hortalizas, patatas, etcétera, durante unos treinta minutos y en diversas etapas.

Al rollo de bonito, que forma parte de la tradición, particularmente no he acabado de encontrarle el sentido, igual que sucede con las albóndigas que se hacen con el picadillo de las piezas menos nobles o los descartes, el bonito guisado con tomate o esas ruedas que se resecan en las planchas antes de llegar a la mesa como un corcho y que tanto cuesta tragar. Pero va en gustos, el bonito es el rey del verano a diario y en las bonitadas que sirven, además, para socializar entre veraneantes. Su dimensión popular es enorme.

El bonito se pesca a partir de los meses de mayo y junio con arpones y pértigas desde las cubiertas de los barcos, así como también se utilizan trampas y redes en las que quedan atrapados los ejemplares. El espectáculo es un baño de sangre, que en ocasiones arroja cierta épica. Hay varias diferencias entre el thunnus alalunga, nuestro bonito, y el thunnus albacares, conocido por atún. La carne de este último sin dejar de ser clara, no resulta tan blanquecina como la del bonito del Norte. Y luego están las dimensiones y el peso. En un bonito, el tamaño superior no suele pasar del metro y de los 15 kilos, mientras que un atún puede llegar a pesar 50. Los rojos, thunnus thynnus, son los túnidos probablemente más apreciados, de tamaño considerable, pueden alcanzar pesos por encima de los 400 kilos.

Otra forma de cocinar el bonito cantábrico y que, hace ya bastantes años, rescató el inolvidable restaurante luanquín Casa Néstor y Paco Ron, en la Taberna Viavélez es con chocolate, elaboración que también recuerda las recetas ancestrales de algunas abuelas, que conocían el resultado de esa alquimia de mar y cacao, que, a primera vista, pudiera resultar chocante, pero resulta agradable por su sabor. Esta preparación ofrece distintas variantes. Una de ellas, muy sencilla, para no tener que meterse en guisos prolongados y complicados, consiste en hacer un caldo de pescado con las espinas, la cabeza de una merluza, por ejemplo, acompañado de verduras y luego desglasarlo con un chorro de vino blanco. Reservado el caldo en el frigorífico hasta que coja la consistencia adecuada, se va reduciendo e incorporando en él chocolate negro rallado con un alto porcentaje de cacao, con el fuego a baja temperatura y cuidado de que el calor no chafe la mezcla. Si se espesa hay que aligerarla con agua. El bonito, un taco grande, se marca aparte en una sartén para que adquiera el tueste habitual por fuera y quede jugoso por dentro. Si decidimos mantener la piel, es mejor dorarlo por ese lado y sellar a continuación el resto de la carne unos segundos. No hace falta más. Con la salsa a temperatura se sumerge en el ella el bonito durante apenas un suspiro y ya está.

Los japoneses utilizan bonitos secos para sustentar sus caldos más básicos, como es el caso del dashi. El katsuobushi es el ingrediente típico del fondos de pescado más esencial que existe y se utiliza desde la antigüedad. Solía producirse únicamente en zonas frente al Océano Pacífico, donde se practicaba la pesca del bonito. Cada lugar tiene sus propios métodos de producción: las dos variedades principales son el yaizu-bushi: una versión mejorada del honbushi (bonito seco con moho) y el shizuoka y satsuma-bushi (otra clase de honbushi). El método de producción de yaizu-bushi se ha convertido en el estándar. El bonito hervido y seco se llama ara-bushi, y el que se afeita en su superficie, se cultiva en moho y se seca al sol repetidamente, se llama kare-bushi. Los casi transparentes copos de bonito seco del katsuobushi se agitan en contacto con el calor. Como si temblaran. Es la mejor expresión de la ligereza de un producto que se puede comprar en cualquier tienda gourmet especializada, a través de internet o encontrar en las estanterías de los supermercados más abastecidos. Alga kombu, copos de bonito y agua son los tres ingredientes esenciales del dashi. Prueben a hacerlo, no se arrepentirán ni de la consistencia ni del sabor.