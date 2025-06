Carlos Bousoño, la deslumbrante trayectoria de un gran poeta y teórico

Ruth Bousoño, la que fuera esposa del autor boalés, traza una semblanza del teórico literario más importante de Europa, en opinión del austro-checo-estadounidense René Wellek, gran catedrático de la Literatura Comparada.

Me considero una gran privilegida por haber estado casada, desde muy jovencita, con un hombre genial, como ha sido Carlos definido tantas veces. Según el gran catedrático de Literatura Comparada, el austro-checo-estadounidense René Wellek, Carlos Bousoño es el teórico literario más importante de Europa.

El poeta y catedrático de Literatura Comparada Jenaro Talens -gran especialista en la obra teórica de Carlos- ha dicho que "La "Teoría de la expresión poética (1952), abrió un horizonte, desconocido hasta entonces, en la teoría literaria europea. Se adelantó a muchas de las ideas y conceptos que hoy se consideran básicos a la hora de abordar la poesía. Supone una nueva retórica, que le adjudicó un papel co-autoral al lector, a través de lo que Carlos Bousoño llamó ley del asentimiento. Los estudios de Literatura Comparada nacen con Carlos Bousoño. Hay aún tres teorías de Carlos que siguen en la vanguardia de la teoría literaria europea".

Para el poeta y crítico literario Alejandro Duque Amusco -gran especialista en la poesía bousoniana-, "Carlos Bousoño es una figura fundamental de la poesía española del siglo XX, por su trascendental importancia como poeta y como teórico". Según Duque Amusco "Carlos fue un referente poético para los poetas que vinieron después". El poeta y catedrático de Filología Latina, Jaime Siles, ha dicho, con contundencia, que "Bousoño hizo una obra poética de magnitud europea". Y el novelista y periodista Eduardo Martínez Rico ha afirmado, en la revista Zenda, que "Carlos Bousoño es uno de los poetas españoles de nuestro tiempo más respetados y valorados, así como un teórico de la literatura de alcance internacional".

Carlos Bousoño. / LNE

Aunque Carlos era poeta sobre todas las cosas, escribir libros teóricos le producía una gran felicidad. Era teórico porque era poeta, algo que expresó de forma clara el poeta José Hierro en la Fundación March de Madrid: "Carlos Bousoño, que como teórico de la poesía es agudo porque no es un teórico que habla de poesía, sino un poeta que teoriza, ha tratado en su magistral "Teoría de la expresión poética" el dinamismo expresivo." Gracias a que ejercí de auténtica agente literaria de Carlos, desde que nos casamos, pude conocer a todos los poetas españoles importantes de la segunda mitad del siglo XX, y a casi todos los miembros de la Generación del 27 que vivieron en España: Vicente Aleixandre, Dámaso Alonso, Gerardo Diego, Rafael Alberti, Juan Gil Albert y Ernestina de Champourcín. También conocí a Jorge Guillén, a Isabel García Lorca -la cual tenía una gran admiración por Carlos-, y a su hermano Paco. Y también tuve el privilegio, gracias a Carlos, de tratar de cerca a diez Premios Nobel: Aparte de a Vicente Aleixandre, conocí a Camilo José Cela, a Octavio Paz, a José Saramago, a Mario Vargas Llosa, a Severo Ochoa, a Wole Soyinka, a Derek Walcott, a Ilya Prigogine y a Murray Gell-Mann. Al que más traté, lógicamente, fue a Vicente Aleixandre, quien fuera padrino de Carlos, mi hijo mayor.

El mismísimo día en que Vicente Aleixandre recibió el Premio Nobel me acerqué con Carlos a Velintonia para ejercer de portavoz de Vicente, como consta en las hemerotecas. Él estaba abrumadísimo por la descomunal presencia de periodistas de todo el mundo en el saloncito en el que recibía a los que lo visitaban. Tuvo un herpes zóster a consecuencia del gran trastorno que sufrió su apacible vida. Organicé mesas redondas e hice de intérprete cuando fue necesario.

Ejercí como tal hasta enero de 1978. Lo mencionó en uno de sus libros el poeta Vicente Molina Foix, gran amigo de Vicente Aleixandre. Me tomó el relevo la muy valiosa Magi Romero. Aunque Carlos murió con 92 años, se mantuvo lúcido hasta el momento de su muerte. Tenemos vídeos suyos, hechos por nuestro hijo Alejandro vrinticuatro horas antes de su muerte, en los que dialoga con este. En uno de ellos recita el poema que escribió sobre Alejandro.

A mí me dijo, tres meses antes de morir, con cierto humor (no perdió su característico sentido del humor hasta su muerte), que le resultaba asombroso ser el autor de un libro como la "Teoría de la expresión poética".

En el "Diario de Carlitos a los diez años", de cuya edición se ocupó con esmero Juan Miguel Menéndez Llana, Carlos ya apuntaba maneras de gran escritor. Era un niño cultísimo que se expresaba como un adulto culto.

En el tomo primero de la "Teoría de la expresión poética" Carlos expresa su idea central de que "la poesía es comunicación de un contenido ficticio -el imaginado por el poeta- a través de un lenguaje imaginario. Frente a la "lengua" establecida (analítica , genérica, conceptual), la poesía se distingue por ser sintética, concretísima, individualizadora".

Desde que me casé con Carlos, este me leyó todos sus libros mientras los escribía. Un privilegio que me enorgullece mucho. A mí me gusta toda la poesía de Carlos. Hay infinidad de poemas que me gustan muchísimo de los diferentes libros que escribió. Entre otros, "Cristo adolescente", en su versión original. Ahora se titula "Cristo niño en una primavera palestina" (precioso título), "La tarde de la ascención del Señor", de Subida al amor, "Cristo en la tarde" y "La puerta", de Noche del sentido, "Oración ante el jarro" y "A un olivo milenario", de Invasión de la realidad, "Salvación en la palabra", "Análisis del sufrimiento" y "Precio de la verdad", de Oda en la ceniza, "Las monedas contra la losa", "Elucidación de una muerte" y "Desde todos los puntos y recodos y avenidas de mi existir", de Las monedas contra la losa, "Nacimiento de la palabra" y "Ars moriendi", de Metáfora del desafuero, y "La muralla", "Palabras vivas" y "Reflexiones últimas", de El ojo de la aguja,

Si tuviera que elegir un libro de poesía de Carlos, como mi preferido, elegiría "Oda en la ceniza", porque es un libro que me gustó mucho cuando lo leí por primera vez, y porque marca, claramente, la transición entre la primera y la segunda época de la poesía de Carlos. Es un gran libro, pero igual podría yo elegir "Las monedas contra la losa" o "Metáfora del desafuero". n