El dilema perverso del PSOE: elegir entre el abismo con Sánchez, o el abismo sin él

El estupor y la consternación cabalgan por el PSOE tras el informe de la UCO sobre Santos Cerdán. El partido se enfrenta a una crisis inédita en los últimos años y sin apenas capacidad de maniobra más allá de esperar a conocer los planes de futuro de Sánchez. Con todo, algo se ha roto y por primera vez se escuchan voces (susurradas) que reclaman un cambio de rumbo claro en el partido, que cuestionan incluso si el propio líder podrá sobrevivir al golpe y que temen que el incendio de Ferraz se extienda a todos los ámbitos de la organización. El PSOE se enfrenta al abismo de la incertidumbre; con Sánchez o sin él.

Un PSOE sin baluartes

Tradicionalmente, el PSOE tenía tres ámbitos bien diferenciados, entre los que se producían no pocas discrepancias y debates: el Gobierno, el grupo parlamentario y el partido. Los dos últimos eran, además, fortificaciones defensivas para proteger y blindar el bien más preciado: el Ejecutivo y la estabilidad de la legislatura. Esa estructura es ahora un espejismo. Pedro Sánchez ha hecho de la organización en Ferraz un eco del Consejo de Ministros y el grupo parlamentario es una masa sin referentes más allá de Patxi López. Los baluartes del PSOE tienen el rostro de Sánchez.

Se juega con las reglas de Sánchez

Entender las dinámicas internas en el PSOE y el PP exige análisis distintos. Son partidos con anatomías muy diferentes. En el PP, las normas de estatutarias son más bien un trámite necesario; en el PSOE se convierten en código legal. Pedro Sánchez llegó al poder aupado por la militancia, pero también ha moldeado el partido a su favor. Así, incrementó los porcentajes de aval para poder presentarse a unas primarias. Su control orgánico y el respaldo que sigue manteniendo entre gran parte de la militancia (que le ve a él como única opción frente a un gobierno de PP-Vox) son fortalezas que hoy hacen impensables batallas políticas internas de otros tiempos.

¿Qué hará Pedro Sánchez?

Esa es la gran incógnita. Se ha tomado el fin de semana para meditar, mientras sus colaboradores más cercanos en el Ejecutivo aún no consiguen quitarse la sensación de irrealidad. Apliquemos el "Manual de Resistencia": lo mejor es resistir, establecer una hoja de ruta de acción política que actúe como cortina de humo y aguantar el chaparrón. Se puede vivir sin presupuestos aprobados hasta 2027.

La fe ciega se debilita

Pero es demoledor el impacto interno de la revelación de que los dos últimos secretarios de Organización están bajo la sospecha de una corrupción burda ("como de Torrente", reconocen internamente en el PSOE). Es inevitable mirar a Sánchez. ¿Cómo pudo entregar todo el poder orgánico a personajes así? La capacidad de supervivencia de Sánchez, hasta ahora axioma, genera dudas. El PSOE está en el peor momento en muchos años. Es imposible pensar que la factura no se pasará a cada dirigente socialista en su territorio. Queda ir con Pedro Sánchez en ciega unidad hacia el abismo de 2027 o salvar los muebles allá donde existe fortaleza territorial. Pero, ¿cómo?

¿Quién habla primero?

Tantos años de callado asentimiento terminan por convertir la discrepancia en inaudita. Hasta ahora solo el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, se atrevía a decir públicamente que las elecciones generales debían separarse de las autonómicas y municipales para no contaminarlas. Ha sido ese un pánico constante de Page. Pero crece el temor a que las elecciones de 2027 se conviertan en un plebiscito sobre Sánchez, aunque se vote el poder autonómico o el municipal. Nadie quiere ser Page; es más, cualquier propuesta del antisanchismo no hará más que reforzar al sanchismo más leal y gregario. Pero ninguno quiere pagar la cuenta que no le corresponde. ¿Cabe un movimiento de dirigentes socialistas no alineados en el antisanchismo para trasladar una hoja de ruta electoral distinta? Cabe, pero ¿dónde se expresa? ¿En un comité federal dominado por Sánchez? ¿En los medios de comunicación? Y la pregunta más relevante: ¿El líder haría algún caso?

La vía que establecería la lógica política

Un análisis frío fijaría como posible salida a la situación y la pérdida de credibilidad del PSOE la siguiente: convocatoria de elecciones en el horizonte de un año; anuncio de Pedro Sánchez de que no concurrirá a los comicios; proceso de primarias abierto y sin ataduras; nacimiento de un nuevo liderazgo y que sea lo que las urnas quieran. Una utopía. ¿Por qué hay que adelantar elecciones? No todos lo ven así.

La paradoja socialista

Pedro Sánchez dominó el PSOE con una idea: no hay que dejar gobernar a la derecha y menos cuando es corrupta. Si en 2016 la militancia se rebeló contra quienes pedían facilitar la investidura de Rajoy, ¿qué sentido tiene adelantar unas elecciones a un año vista cuando el PSOE tiene su peor imagen y favorecer un gobierno del PP con Vox en la chepa? La alternativa es resistir y arriesgarse a nuevas revelaciones, que nadie descarta (básicamente porque está claro que hasta el propio Pedro Sánchez ha quedado fuera de juego con Cerdán y todo son dudas). Resistir y quizás acabar peor. O no.

Una necesaria, profunda y drástica regeneración

En lo que hay unanimidad es en que se necesita una sacudida. Cerdán, además, ha dejado bastante resentimiento en su actividad como secretario de Organización, ha intervenido en listas y ha colocado a personas de su entorno en los órganos del partido. Borrar esa huella quizás debería ser uno de los primeros movimientos. Segundo, elegir bien quién ocupará la secretaría de Organización: si se quiere cambiar de paso debería ser una mujer. Ábalos y Cerdán se encargaron de laminar al clásico sector feminista del partido: entre ellas Carmen Calvo o la asturiana Adriana Lastra. "Las llamaban ‘la policía moral’; ahora se entienden muchas cosas", señalan en ámbitos socialistas. "Se necesita casi una ponencia política de reconstrucción; una regeneración interna", dicen algunos.

Todo es incertidumbre

Aún es pronto para evaluar las consecuencias del mazazo. Los socios del Gobierno de momento dan su respaldo, pero aparecen avisos y en privado las dudas son crecientes. Se verá cuánto aguanta ese apoyo, pero también es cierto que muchos de esos socios tendrán peor escenario con un gobierno de la derecha. Salvo Junts, interesado por ahora en exprimir a Sánchez.

2027 es Little Bighorn

"Conociendo a Sánchez, saldrá con más fuerza e iniciativa política, como el séptimo de caballería de Custer", dice un referente del PSOE asturiano. ¿Alguien se negará a la galopada? Aunque sea a morir con las botas puestas, a sabiendas.