La mejor humanidad

Elías es seguramente uno de los artistas más queridos –me resisto a cambiar el tiempo del verbo–. Por encima de su talento, de su obra, de su genio creativo, está su bonhomía. En este entorno de envidias y competitividad permanente, se mantenía fiel a sus amigos, conversador empedernido, generoso irreverente, derrochador de una risa franca y un humor inteligente capaz de transformar un mal día en un soplo intrascendente y pasajero. Tuve el privilegio de conocerle en el 2011, hace apenas unos años, qué rápido han pasado y seguramente cómo los he desperdiciado. Siempre le he sabido un sabio, un generoso maestro que ha derrochado conmigo su afecto, su apoyo incondicional y su talento, nunca podré compensar todo lo recibido de este gran hombre que hoy perdemos. Nos queda su obra. Talentosos críticos hablarán de ella mejor que yo, pero sería injusta si no mencionara en este mínimo homenaje la capacidad de Benavides para transmitir en sus papeles llenos de matéricos pigmentos, en la agendas o en los lienzos de gran formato, esa luz, esa energía que es imposible describir en palabras.

Hoy me embarga un dolor inmenso porque no conversaré más con él, pero encontraré esa luz cada vez que me enfrente a su obra, escucharé esa voz profunda entre los azules intensos o frente a los rojos característicos de su pintura. Siento que se ha ido en su lugar favorito del mundo, con quien más quería, cuando aún no terminó la primavera. Nos deja un legado enorme que seguramente sabremos preservar, con la certeza de que la pintura de Elías G. Benavides encierra una parte de lo mejor de la humanidad. Hubiera querido escribir hoy mis mejores cuatrocientas palabras pero sé que no estaré a la altura. A pesar de todo, sirvan de firme compromiso para mantener el recuerdo de un gran artista, de una gran persona y sobretodo, de un gran amigo que ya no recibirá mi último mensaje.