Buffett contesta a la consulta sobre aranceles

Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, según las listas anuales de los informes Forbes, despotricó días pasados de las medidas programadas por Donald Trump. Y, aunque los aranceles programados por el presidente estadounidense, anunciados a bombo y platillo, aplazados y reanudados jornada si jornada no, también anulados por jueces, fueron consultados con las empresas norteamericanas, los más potentes empresarios no se habían pronunciado tan públicamente como lo ha hecho Buffett. Y es que las grandes empresas habían recibido una "invitación" de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos para "opinar sobre las barreras económicas a las que se enfrentaban en el extranjero", señaló en su día "The New York Times". Según informaba el diario neoyorkino, para la Asociación de Tecnología de Consumo, algunas compañías veían una oportunidad en la agenda del presidente, pero señalaba que muchas de las cartas recibidas por ese departamento gubernamental "pedían a los funcionarios que lucharan por reducir las barreras comerciales en su nombre, destacando los elevados gravámenes, las onerosas inspecciones u otras complicaciones a las que se enfrentan los exportadores estadounidenses en los mercados extranjeros". Trump ha hecho lo que le ha dado la gana. Aunque en círculos económicos el hecho ya se comenta como "el baile de los aranceles".

La lista de los consultados era extensa, las opiniones variaban según el campo de cada industria, según si eran exportadoras o importadoras. "Los productores de uranio, camarones (sic), camisetas y acero destacaron el trato comercial injusto al que se enfrentaban, con la esperanza de inclinar a su favor la agenda comercial del presidente", decía el rotativo, recordando que el "día de la liberación", iba a poner fin a años en los que otros países "nos han estafado…", pero temían que solicitar ayuda pudiera situarlas "como centro de próximas disputas comerciales, perturbando los mercados de exportación de los que dependen y convirtiéndolas potencialmente en objetivo de represalias", continuaba.

"El trabajo del gobierno en materia de reciprocidad debe dar lugar a la eliminación, no a la creación, de barreras al comercio", contestó a la invitación gubernamental la Asociación de Tecnología de Consumo, que manifestó estar "profundamente preocupada" porque las amenazas arancelarias contra Europa "aumenten las barreras mundiales al comercio y desmantelen el sistema mundial de comercio". En fin, tras la declaración trumpista (bastante común en el idioma inglés) de que le "besen el culo" los que pidieron negociar, otro diario importante en niveles económicos, el "The Wall Street Journal", popularmente conocido como "la biblia de los negocios", calificó el conflicto de los aranceles como "una guerra cretina" al reconocer que "hemos perdido un aliado fiel" como se consideraba a Canadá, al tiempo que admitía la imposibilidad de "reconstruir la industria manufacturera" de Estados Unidos una vez consolidada la globalización. El "baile" continúa y un día Trump los impondrá y otro los aplazará. Elon Musk le ha dado plantón y los potentados como Warren Buffett han dicho que ahora no saben dónde invertir. La consulta parece que ha sido inútil.