Cabe reconocer el mérito de quienes hablan de España sin mencionar la corrupción, porque podría escribirse la historia reciente del país solo en el idioma "corruptés", y no perderse ni un capítulo. En la entrega más reciente, la única etiqueta posible ante personajes como Koldo o Aldama es "presuntos no corruptos". Por mucho que se desprecien la calidad y la capacidad de los políticos para quienes trabajaban, es imposible que no detectaran esta propensión a comportamientos tipificados. Como mínimo, la pasaron por alto.

La presunción de ignorancia es mucho más ficticia que cortesía de la inocencia presunta. La única conclusión es que los gobernantes necesitan a los criminales que confían en controlar, precisamente porque van a saltarse todas las barreras legales. En ocasiones actuarán en provecho del partido, pero los corruptos españoles no se caracterizan por su sutileza. Saben que su carrera es más corta que la de un futbolista, y exprimen los beneficios para labrarse un retiro confortable.

Décadas de corrupción desvelada pero nunca corregida invitan a localizar los patrones que rigen la conducta de sus practicantes. La caída del caballo, o del coche oficial, se produjo en la figura de un ministro francés sorprendido abusando a todas horas de beneficios estrictamente ligados al ejercicio de su cargo. En lugar de aferrarse a la socorrida doctrina de negarlo todo, el político galo se refugió en que su entrega absoluta 24/7 a la República carecía de excepciones. Sus desvelos a tiempo completo le permitían disponer sin tasa de los bienes del Estado que debía dosificar. Bien jugado.

Las maniobras de los políticos venales eclipsan sus motivaciones. La concentración en lo que hicieron aleja el interrogante clave para abordar el problema, por qué lo hicieron. Los corruptos creen que se lo merecen, por trivial que parezca. Basta analizar el volumen de información que proporciona el asesor de Ábalos para concluir que Koldo era el auténtico líder del Gobierno. Trabajaba más que media docena de ministros, y consideraba que sus desvelos merecían las correspondientes recompensas autoadjudicadas, sin necesidad de consultar a los accionistas.

Todo el que ha pronunciado la frase "tener una cuenta en Suiza no es delito" se está proclamando cómplice de la corrupción, al no especificar que "el dinero oculto en bancos suizos solo es delictivo en el 95 por ciento de casos". Por lo visto en los jugosos diálogos de las novelas ejemplares Koldo/Ábalos, ser cliente de la prostitución tampoco denota una conducta criminal. Cuántas veces debió esgrimirse este argumento en el interior del PSOE para exculpar a la trama, olvidando que las debilidades humanas son explotadas a conciencia por el enemigo, como sabe cualquier lector de John le Carré.

La inhibición en la asignación de conductas con repercusión pública no expresa respeto a la libertad humana, sino despreocupación suicida por el correcto funcionamiento de las instituciones. En el caso que ocupa a España, los mismos dirigentes socialistas que disculpaban los pecadillos de la trama Koldo/Ábalos firmaban endurecimientos de la normativa PEP o Personas Expuestas Políticamente. Por qué se vigila con especial celo a los políticos, porque tradicionalmente sucumben con mayor entusiasmo a la corrupción.

El PSOE ha cumplido a rajatabla con el código de no injerencia en los manejos de sus miembros, por pestilentes que fueran. La frase sobre las inocuas cuentas suizas suele ir seguida del exculpatorio "un político no es culpable de lo que haga su hermano o su esposa". Sin embargo, las medidas de prevención de incompatibilidades alcanzan a los familiares en primer grado, ante la evidencia de que a menudo son utilizados como depositarios o colaboradores. No hace falta llegar a Imelda Marcos o a Elena Ceausescu, basta con repasar los informes del caso Koldo/Ábalos/Cerdán.

En la primera semana del mayor terremoto sufrido por Sánchez, se ha procedido a las extirpaciones quirúrgicas indispensables y nada más. Ruido sin nueces. Los partidos, ahora el PSOE, quieren reproducir los patrones de la corrupción hasta el infinito. Los corruptos creen que se merecen el premio ilegal, y las formaciones consideran que la detección del posible crimen se debe a un error en el funcionamiento de la maquinaria subterránea, que puede ser corregido en el futuro. "Pido perdón, no deberían habernos descubierto". De hecho, las comisiones desenterradas apenas si alcanzan el uno por mil de los presupuestos apadrinados por la trama de Fomento. Cabe preguntarse dónde está el dinero que ha escapado incluso al celo de la UCO

En esta indiferencia de partida de las formaciones políticas, sobresale la interpretación de Antígona a cargo de la presidenta de Navarra, anegada en lágrimas para soslayar sus múltiples responsabilidades en lo ocurrido. Tremendamente cuidadosa en no culpar de nada a Santos Cerdán, por si acaso. El futuro se desentiende de las circunstancia que lo preceden, y ahora mismo apunta a Feijóo. Del sobresalto continuo a la persona que nunca dará una sorpresa, aunque las actividades pirotécnicas serán descargadas en el presunto vicepresidente primero, Santiago Abascal.