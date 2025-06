Llegó la hora de limpiar la política / LNE

España vive un tiempo convulso en lo político, de creciente desafección ciudadana alimentada por los graves escándalos que alcanzan, una y otra vez, a los dos grandes partidos que se han turnado en el poder desde la restauración democrática. Cuando los tribunales tienen que investigar presuntas prácticas delictivas de unos y de otros, el mínimo gesto de responsabilidad debería ser el de cerrar filas en torno a la regeneración y poner en marcha una reflexión colectiva sobre cómo limpiar de una vez por todas la política española, una actividad esencialmente generosa que debe atraer a los mejores.

A cuenta del nuevo escándalo que salpica a altos cargos del partido en el Gobierno, asistimos perplejos una vez más a una deplorable batalla de trincheras donde cada formación lanza piedras sobre el tejado ajeno con la gastada táctica del "y tú más". Esa estrategia, además de impropia en un país maduro, resulta altamente peligrosa: destruye los puentes de diálogo, envenena la convivencia y erosiona la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

En lugar de asumir su papel de servidores públicos al dictado del bien común, los dirigentes parecen más ocupados en preservar el poder a cualquier precio. En este clima, el presidente Pedro Sánchez ha hecho de la resistencia una enseña, pero también una trinchera. Su empeño por mantenerse en la Moncloa, incluso a costa de alianzas que tensan la legalidad y la moral democrática, está conduciendo a cimas peligrosas el nivel de polarización. Una polarización que no cesa, sino que se agranda, en un país que necesita con urgencia todo lo contrario: sosiego, acuerdo y mirada larga.

La era de las mayorías absolutas ha quedado atrás. El nuevo mapa político obliga a pactar, a dialogar, a comprender que no se gobierna con el 30% de los votos como si se tuviera el 50%. Y, ante este escenario, una alternativa que debería ponerse encima de la mesa –por pragmática, por necesaria, por útil– es la búsqueda de acuerdos estables entre los dos grandes partidos nacionales, PSOE y PP. No se trata de diluir diferencias ideológicas ni de reeditar el viejo turnismo con ropajes modernos. Se trata de asumir, con sentido de Estado, que hay desafíos que requieren altura de miras, generosidad y pacto: el acceso a la vivienda, el fomento del empleo, la reforma de la financiación autonómica, el envejecimiento de la población o la transición energética así lo requieren.

En Alemania, país al que tanto gusta mirar cuando se trata de ejemplaridad institucional, la fórmula de la Gran Coalición ha sido utilizada en varias ocasiones como dique frente a los extremos y como herramienta para dar estabilidad en tiempos difíciles. La reedición reciente de este modelo para frenar el auge neonazi en ese país debería hacernos reflexionar. Porque, cuando lo que está en juego no es el afán de obtener ventaja parlamentaria sino la calidad del sistema, las naciones maduras prefieren sumar a seguir enfrentándose en un duelo estéril que contamina la calidad democrática.

Esa misma llamada a la responsabilidad y al reencuentro la formuló en Oviedo, durante el VI Encuentro de su fundación, el empresario y comunicador de origen asturiano Dionisio Gutiérrez. En su intervención, subrayó que, "si no recuperamos la política como el arte de resolver los problemas de la gente, entonces será la antipolítica la que termine por gobernarnos a todos". Su frase resuena con fuerza en estos días oscuros, cuando por culpa de la corrupción la crispación lo domina todo y el insulto sustituye al argumento. Recuperar la política, en definitiva, no es otra cosa que devolverle el alma al servicio público. Y eso solo es posible si se parte de una voluntad sincera de regeneración.

España necesita una limpieza en profundidad de su vida política. No una purga, no una vendetta, sino una refundación ética desde la base a la cúpula. No para apuntalar a uno u otro partido, sino para fortalecer el sistema democrático en su conjunto. Hay que sanear la política, sí, pero también dignificarla. Y para que eso ocurra es imprescindible imponer la tolerancia cero contra los hábitos corruptos, dejar de utilizar el pasado como arma arrojadiza y empezar a construir el futuro desde una voluntad de acuerdo. Porque los españoles no piden heroicidades: lo que reclaman a sus representantes en las instituciones es responsabilidad, coherencia y decencia. Piden, en suma, el ejercicio de la Política con mayúsculas.