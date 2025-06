Carta de un niño con Orgullo

Hace tiempo que no escribo, pero ha llegado de nuevo el mes del Orgullo, y uno, desde su pequeño altavoz, siente la responsabilidad moral de agitar el corazón social que late en esta Asturias nuestra, para remover conciencias e infundir, aunque sea una chispa de esperanza.

Permitidme contaros un cuento. Un cuento breve, cuyo protagonista era un niño distinto a los demás, que vivía en un pequeño pueblo "en el centro del Paraíso". Asistía a un colegio público desde la etapa de "parvulitos", donde fue feliz junto a sus compañeros y compañeras. Sin embargo, su paso a la educación Primaria no fue sencillo. Algunos comenzaron a considerar sus gustos algo extraño, algo que debía apartarse, algo que provocaba burlas.

Él no comprendía nada. Estaba triste, aunque no lo expresaba. No entendía por qué la profesora le quitaba las muñecas con las que deseaba jugar. No entendía por qué a algunos les parecía gracioso. No entendía el significado de aquella palabra con la que empezaron a insultarle: "maricón".

Sentía miedo. Estaba asustado. Pero no estaba solo. Sus amigas siempre estuvieron ahí para protegerlo. Estaba Nagore, que escondía una muñeca para que él pudiera jugar con ella durante el recreo sin ser objeto de burla. Estaba Andrea, que contó a su madre lo que le hacían, para que todo se detuviera. Estaban todas, siempre, dispuestas a enfrentarse a quien fuera necesario cuando él lo pasaba mal, cuando le hacían daño.

Ese niño creció, pero se perdió muchas cosas por miedo y vergüenza. Se perdió el primer amor que otros tuvieron, se perdió pasarlo bien en muchas ocasiones, se perdió retazos de vida por querer... por ser.

Y creedme: lo sé bien. Ese niño era yo. Y esta historia tiene un final feliz. Porque, como me dijo una vez un buen párroco: "es amor", y el amor no debe esconderse. No nacemos en armarios, nos los construyen entornos hostiles que buscan amedrentarnos. Y últimamente, parecen hacerlo con más empeño.

Queridos niños y queridas niñas: reescribamos este cuento. Hagamos que no tenga solo un final feliz, sino también un comienzo justo. Construyamos una vida más inclusiva e igualitaria para tantos niños y niñas, una vida vivida con respeto hacia quienes son, sienten y aman.

Os invito a ser valientes. A estar siempre al lado de quien lo necesite. A no dejaros arrastrar por discursos de odio ni por barbaridades inhumanas. Os invito a escribir juntos un nuevo capítulo de esta historia, y que ese capítulo lleve por título "felicidad".