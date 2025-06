Declaración televisada

Los miembros de la acreditada banda del Peugeot, en sus horas más bajas, han decidido actuar cada uno por su cuenta frente a los jueces. Koldo se acoge al derecho de no hablar; Ábalos, no reconoce su voz en los audios y niega la mayor, mientras que Cerdán ha pedido que su declaración como imputado se retransmita en directo para evitar, según su abogado, juicios paralelos. Entretanto, el cuarto pasajero hace como si la cosa no fuera con él, supongo que en espera de que amaine el temporal. El juego que se traen no deja de avivar el interés por el escándalo y sus ramificaciones, al mismo tiempo que Zapatero intenta transmitir ánimos a una supuesta "mayoría progresista". Imagino que se estará refiriendo a la mayoría de la investidura, de la que algunos hace tiempo empezaron a desertar y otros, como Junts o el PNV, lo harán una vez que hayan sacado suficiente tajada. ¿José Luis, también son progresistas el partido del prófugo Puigdemont y los nacionalistas vascos de raigambre carlista?

En el circo nacional político lo más granado es el funambulismo aunque no faltan los payasos, y que los payasos nos perdonen por estar refiriéndonos continuamente a ellos de manera figurada sin que realmente merezcan tan penosas comparaciones.

Koldo y Ábalos, expectantes ante lo que pueda decir o prefiera callarse su socio Cerdán, tendrán la posibilidad, si es que el Tribunal Supremo la concede, de escucharlo declarando en directo en videostreaming o incluso a través de TVE. Un procedimiento público en abierto dando todo tipo de facilidades, incluso a la vergüenza ajena. No me acuerdo dónde pero he vuelto a ver por ahí a Pepiño Blanco en una foto junto a Koldo y Ábalos, como parte de la ecuación. Está también en los audios.