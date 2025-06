El santo de las "cosas buenas"

Tu caridad es… presuntuosa. Desde lejos, atraes: tienes luz. De cerca, repeles, te falta calor. ¡Qué lástima! Cuántas veces me vino a la cabeza esta reflexión del punto 459 de "Camino", mi primer libro de San Josemaría Escrivá de Balaguer que aún conservo con sus hojas marchitas de tanto pasarlas. Tenía yo unos 15 años cuando empecé a explorar un mundo totalmente desconocido para mí: el espiritual. Más tarde, descubrí que ese mundo no era exclusivo para santos ni místicos, sino que yo podía adentrarme en él y explorar esa dimensión del ser humano que habita en lo sobrenatural, en el misterio.

Venía del Real Instituto Jovellanos de Gijón y más que religión estudiábamos Historia Sagrada, pues es difícil que en dos horas de clase a la semana el sacerdote tuviera tiempo para motivarnos hacia una búsqueda espiritual que frenéticamente emprendí años más tarde, ya en contacto con la realidad del Tercer Mundo como médico misionero (que, aunque laico, me animaba mi fe que trasmitía en la acción de ayudar a los enfermos).

En aquellos días ya muy lejanos (no me reconozco con pelo y sin canas en aquellas fotos de mis primeros pasos en Calcuta junto a las Misioneras de la Caridad), resonaron de nuevo en mi conciencia las advertencias del citado punto 459 de Camino en las que profundicé gracias al Caminón, pues así bauticé a la edición crítico-histórica preparada por Pedro Rodríguez, profesor de Teología Dogmática de la Universidad de Navarra, por ser muy voluminosas (El otro –Caminín para mi– era, y lo sigue siendo, un librito pequeñín para llevar a todas partes). Entre sus más de mil páginas encontré la explicación a la frase con la que empecé este artículo: Tu caridad es… presuntuosa.

Decía San Josemaría, del que conmemoramos el 50 aniversario de su muerte en Roma el próximo día 26 de junio, en una meditación en Vitoria ("Caricatura japonesa: el hombre discreto y el hombre presuntuoso") lo siguiente: El hombre práctico coloca su único farol a poca altura para iluminar a su familia que se entretiene y charla iluminada por la llama humilde. El hombre presuntuoso, en cambio, coloca la farola en lo alto de un palo de veinte metros, para que desde lejos piensen: ¡Hermosa luz tiene allá arriba! Pero ni ilumina a extraños, ni calienta el hogar de los suyos, a quienes además deja a oscuras.

Cuando un querido amigo, numerario del Opus Dei, me llamó hace unos días para invitarme a dar testimonio de lo que san Josemaría me aportó a través de los miembros de la Obra de mi época (con ellos aprendí a meditar a orar, a valorar el silencio y practicar la contemplación), me pregunté: ¿por qué a mí, que no soy nadie?

Y acepté el reto con el propósito de "bajar mi farol" para iluminar a quienes me lean y a quienes necesiten un poco de "Luz en sus Celdas" (título de mi último libro, por cierto).

Los que me pregunten, ¿qué te aportó san Josemaría? Yo les diría que "cosas buenas".

Me extraña a mí mismo el usar un término tan "vago": cosas buenas. Se supone que un excolaborador Honorífico del Departamento de Filosofía de la Universidad de Oviedo, que además cursó con una buena calificación la asignatura de Ética (Ciencias Religiosas, Universidad de Navarra), debería ser más preciso a la hora de describir lo que el santo de Barbastro le aportó mediante su obra, pero a estas alturas de la pelea y después de mucha lucha por el mundo pobre y ser espectador sobrecogido por las miserias humanas (incluyendo las mías), he llegado a la conclusión de que solo hay cosas buenas y cosas malas. Sin más historia. Las demás subclases no dejan de ser relativismos que como un traje a la medida se adaptan a nuestros defectos para disimularlos. Y para mí, una cosa buena es la que te hace crecer en todas las dimensiones (humana y espiritual), sin limitar tu libertad, pero con acompañamiento amoroso y comprensivo (así lo viví yo en la Obra). ¿Y una mala? Se resume en este refrán muy utilizado en Asturias: "pan pa hoy y fame pa mañana".

Mi consejo de viejo médico del Tercer Mundo, es que las enfermedades del cuerpo se previenen con paz interior, buenas nutrición e higiene, y las del alma, con mucho amor fecundo. Que tu esfuerzo y trabajo sean plegarias que como esas banderitas agitadas por los vientos que tantas veces vi en Tíbet, eleven tus buenas acciones en la vida ordinaria hasta el Cielo.