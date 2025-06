La infeliz alianza entre Trump y Musk

En la película de 1940 de Charles Chaplin "El gran dictador", que él mismo protagoniza, dirige, produce y de la que escribe el guion, además de seleccionar la música junto a Meredith Willson, hay una escena en la que un dictador danza con una esfera terráquea, dichoso por tener control sobre ella. Puede hacer con ella lo que guste: lanzarla al aire, hacerla botar o pegarle patadas. Al final le estalla en la cara y rompe a llorar. En la previa asociación y actual disputa entre Donald Trump y Elon Musk hay algo de esa imagen patética del dictador: ridículo… pero poderoso.

Musk publicó el pasado 5 de junio, a través de una red social, el siguiente recado: "Es hora de lanzar la gran bomba: Donald Trump está en los archivos de Epstein. Esa es la verdadera razón por la que no se han hecho públicos. Que tengas un buen día, DJT". Mensaje que ha eliminado en cuanto el aludido ha declarado su intención de revisar los contratos entre el gobierno y SpaceX, la empresa de Musk que en los últimos diez años ha recibido por sus contratos con la NASA más de 17.000 millones de dólares. Para entonces, el vídeo publicado por Musk en el que aparecen en una fiesta Trump y Epstein en 1992 superaba los 148 millones de reproducciones.

Más allá de si el rico heredero cumple su amenaza de destapar información concreta sobre la participación de su ex socio en una red de violadores, cabe preguntarse qué piensa sobre el juicio social que de ello seguiría. ¿Por qué está convencido de que tal información perjudicaría a Trump pero no a él, que está manifestando que mientras gozaba de sus parabienes conocía hechos graves perpetrados por su socio?

Epstein era un influyente multimillonario que durante varios lustros traficó con menores a las que ponía a disposición de ridículos pequeños grandes hombres que disfrutaban de ejercer de patéticos dictadores en suntuosas fiestas. Virginia R. Giuffre dijo que la servían como a un plato de fruta. La recordarán por aparecer en una muy publicada foto en una de esas fiestas mientras el príncipe Andrés de Inglaterra la rodeaba con su brazo por la cintura.

En 2019 se presentaron contra Epstein cargos federales por tráfico de menores: se suicidó en una celda antes de la celebración del juicio. La llamada lista Epstein hace referencia al conjunto de nombres que aparecen en los distintos documentos que forman parte de las sucesivas causas penales contra él; la mayoría de personas que acudían a aquellas fiestas.

Se ha dado reconocimiento a, al menos, 150 víctimas. Gracias al tesón de Giuffre, en enero de 2024 se desclasificó otro lote de documentos recogidos como prueba en los que aparecen hombres como Trump, Clinton, Copperfield o el príncipe Andrés, quien negó haberla violado y, guiado por la arrogancia, insistió en ofrecer una torpe entrevista en televisión que solo sirvió para echar más leña al fuego. Pero el fuego rara vez quema a los poderosos en la hoguera de lo infligido en los cuerpos de niñas y mujeres.

Elon Musk no tuvo reparos en ser la mano derecha de Trump cuando éste ya había sido condenado por abuso sexual en otro caso. Lo que vemos aquí es la constatación de que lo socialmente reprobable no es el daño causado, sino que se hable de ello señalando a los perpetradores, de quienes siempre alguien dirá lo buenos chicos, grandes tipos o genios que son. Las agresiones sexuales y el tráfico de mujeres y niñas no son excepciones o casos aislados y salen a la luz cuando se superan ciertos límites que impiden que se puedan seguir ignorando. Nuestra sociedad calla mientras puede, y Musk lo hizo mientras le fue útil.

Chaplin tuvo relaciones con varias adolescentes; con algunas llegó a casarse y en el juicio por divorcio se evidenciaron malos tratos y la imposición por su parte de "aberraciones sexuales".

Virginia R. Giuffre consagró su vida a la lucha contra la trata y el abuso. Se suicidó el pasado 25 de abril a los 41 años.