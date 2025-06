Celtas cortos

La cuestión de si, al no mentar la amnistía, la Constitución la prohibe o solo la deja fuera de su campo limitativo, es ardua. De sus dos “padres” vivos, uno (Miguel Herrero) la considera inconstitucional y otro (Miquel Roca) ha dicho que es asunto a debatir y aceptará lo que diga el constitucional. Entre los muertos la opinión estaría casi seguro dividida. El propio Fraga, padre también, la consideró posible en su día respecto de implicados en los GAL (nada menos), en una entrevista aquí publicada. ¿No habría modo, vistas cuando menos las dudas y el fallo del órgano constitucional encargado de dirimirlas, de desarmar el asunto y valorar si ha ayudado o no a desactivar el polvorín político de Catalunya, hoy presidida por un catalán no soberanista y a donde el Rey puede viajar y hasta pontificar en su sancta sanctorum de Poblet?. ¡Qué mala enfermedad política, la cortedad de miras!.