La gravedad, el vacío y un duelo a muerte

La política española se halla en un perverso estado estacionario; las variables permanecen sin cambios pese al clima de inestabilidad, por paradójica que parezca la afirmación. Pedro Sánchez ha logrado consolidar su posición como fuerza gravitacional, un agujero negro a la deriva que hace orbitar en torno a él todo cuanto sucede. La izquierda, fragmentada y con cierta melancolía de desilusión, no cree en Sánchez, pero teme más su ausencia. Y el PP, que ya ha aplicado todos los discursos posibles para señalar un gobierno "zombie", no consigue evitar la sombra dañina de las alianzas futuras con Vox, el antagonista necesario que legitima la narrativa del presidente del Gobierno.

Guste o no, todo pasa por Sánchez, en todos los órdenes: incluso en Asturias. Para Adrián Barbón, será clave distanciar la marca de la FSA de lo que suceda con el PSOE en Madrid; para el líder del PP, Álvaro Queipo, el objetivo será vincular a Barbón con el sanchismo.

El próximo 5 de julio, los dos grandes partidos, PSOE y PP afrontan una cita clave. Podremos asistir a un intento real por salir del callejón sin salida actual o a un refuerzo del equilibrio del vacío en que nos encontramos. El PP santificará el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo sin fracturas aparentes, pero con indicios de grietas que llevan la marca de Isabel Díaz Ayuso. El PSOE reforzará a Pedro Sánchez por mera supervivencia, pese a que internamente ya son muchos los que consideran agotado el proyecto, y no me refiero a los antisanchistas declarados. Nadie sabe si el calendario electoral nacional se arrastrará hasta 2027, pero cuando se abran las urnas, solo uno de los dos, Sánchez o Feijóo, sobrevivirá. Y el resultado supondrá una profunda crisis para uno de los dos partidos. El duelo va a ser a muerte.

Ese horizonte solo permite anticipar más polarización, más escándalo, y una ausencia de política transformadora, con un gobierno rehén de cumplir las exigencias de unos aliados conscientes de su debilidad. Todo será la pugna entre el infatigable afán de supervivencia de Sánchez y la tenaz y obsesiva ansia de Feijóo por eliminarlo.

El origen del principal problema del PSOE se llama Koldo García y su desmedido afán por grabar con el móvil cuanto sucedía alrededor, una práctica que induce a la sospecha de que lo hacía con un objetivo claro. Pero el problema auténtico está en si existía o no una red de altos cargos dispuestos a rifarse lo que puedan obtener mientras el Presidente siga con vida. La incertidumbre sobre qué hay en las decenas de móviles de Koldo García y las memorias digitales constituye una terrible debilidad para Sánchez. Ya no es tanto qué haya hecho él o qué sabía, sino qué pueden decir otros que hizo o conocía. Si a eso se suma la cada vez más esperpéntica trayectoria personal de Ábalos, el PSOE se desliza por el filo insufrible de los juzgados y los programas del corazón. ¿Puede un partido soportar eso?

Puede, porque las siglas han atado su supervivencia a corto plazo al agujero negro gravitatorio que es ahora Sánchez. No hay alternativas viables. Ha reducido al PSOE a una elección binaria: o él o el exilio helado del antisanchismo. Ahora, sí, parece brotar ese curioso grupo del sanchismo silenciosamente desencantado, en el que todos toman nota de lo que hagan todos. Por ejemplo, no ha pasado desapercibida en la FSA la presencia del presidente de la Junta, Juan Cofiño, a la sazón presidente del comité autonómico del partido en Asturias, en la conferencia que pronunció el pasado jueves en Gijón Nicolás Redondo Terreros, expulsado del PSOE en 2023 por sus declaraciones contra la amnistía y que es uno de los más combativos antisanchistas.

Salvo que un nuevo escándalo sacuda ya de manera insoportable directamente a Sánchez, la política avanzará, inerte y a la deriva hacia esa batalla final en las urnas. No descarten que Sánchez use cuantas armas tenga a mano. Su capacidad de resurrección es ingente, basta ver su relato de enfrentamiento a Trump ¿Se imaginan una propuesta de Frente Popular al modo francés para evitar la fuga de escaños de los restos y polarizar aún más al votante? Pongan en el horizonte de 2031 el centenario de la república. No descarten nada; ya hemos visto hasta lo impensable.