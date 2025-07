En Bruselas soñaron que Europa "iba a ser" la solución a nuestros males y que serían los "mejores" eternamente, y hace tiempo que deberían de haberse dado cuenta que ahora –a la baja mar todas las piedras se descubren– tienen que descender del caballo de troya. No obstante me da la impresión que se resisten y continúan ¡sorbiendo y soplando!, cuando una cosa y la otra no es posible. Sostenía el lingüista Sánchez Ferlosio: "Vendrán más años malos y nos harán más ciegos".

Vivimos tiempos inciertos y habría que preguntarse si está dispuesta Europa a apostar claramente por la victoria de Ucrania en guerra. ¡No lo parece! Olvidan que en las guerras siempre mueren los mismos y los pulsos se echan cuando se pueden ganar. Bruselas se ha convertido en un templo administrativo adocenado y burocratizado por unos funcionarios en manos de unas elites –políticas y financieras– que solo tienen como principal objetivo los negocios –es decir, más y más gasto público–, por lo tanto más deuda pública, confirmando que han perdido la fe y las ideas que hicieron grande a Occidente y que la clase dirigente europea ha olvidado. Es oportuno recordarles que Europa se quedó –por poner un ejemplo– con los refugiados afganos y China se quedó con Afganistán y obviamente sus recursos –que de esto va la cosa-.

La jefa de la Comisión Europea Von der Leyen debería de "entender" que los EE UU desde la llegada a la presidencia de Donald Trump han cambiado su posición y exigen cambios de posición a Ucrania y Europa. Es oportuno recordarle a la señora Ursula von der Leyen que la soberanía de los países a los que ella sirve les corresponde a sus jefes de Gobierno y de Estado. Es por ello que los presidentes tienen la obligación y el deber de tomar decisiones en cada uno de sus respectivos Parlamentos que representan la soberanía popular y a todas las fuerzas políticas elegidas en las urnas con representación y derecho a voto.

Algunos funcionarios y comisarios, es decir, tecnócratas con evidente poder y nitidez incierta, son los iluminados apóstoles del nuevo belicismo europeo, alimentado desde las calderas de Bruselas con partitura y guion escrito por el "enemigo" que no es precisamente africano ni extraterrestre. El enemigo de Europa lo tenemos dentro y es de etnia blanca y vive de espaldas a uno de los ideólogos destacados de la Ilustración, Montesquieu. ¡Donde hay evidencias sobran relatos!

El tablero geopolítico se está agitando y un pensamiento fundamentalista se respira en algunos sectores parlamentarios que cohabitan en Bruselas anidados como las cigüeñas en esa institución financiada hasta el infinito. Una casta dirigente depredadora que han fabricado una economía de casino y está empeñada en colocar la realidad fuera de la realidad, la ciencia fuera de la ciencia, y la naturaleza y la razón fuera de la naturaleza y la razón. Esa soñada agenda –que nadie ha votado– alumbrada desde la caverna donde han decidido que se entregue la soberanía monetaria, energética y armamentista sugerida por obtusos –cuando no impuesta– por la puerta de atrás, privando a los ciudadanos y reduciendo la capacidad de las soberanías nacionales, en favor de sabe que espurios interés, es de una toxicidad y de un comportamiento desleal a las reglas de juego. ¡Los incendiarios provocan y vuelven a sus cuarteles!

El endeudamiento en Europa es mayúsculo y peligroso. Tenemos un débito tan enorme que nos asfixia y fieles a su divina enseñanza la deudocracia ahora nos amenaza con más gastos millonarios. "El rearme se perfila como un negocio jugoso" –por añadidura dinero público– que no generó nunca riqueza y agota aún más el ahorro de la sociedad. Eso sí ¿a quién piensan que se la pueden colocar? a Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin o tal vez a los Soros de turno. Ninguno de ellos. ¡La pagaran los que hacen posible que las naciones continúen funcionando!

Su doctrina de la crisis culpabiliza a la población para salvarse ellos por su nefasta gestión. "Solo los cobardes necesitan de la mentira para eludir la realidad" (Aristóteles) y de paso nos aplican la misma medicina que tienen por costumbre que pasa por generar miedos: el euro y dni digital, las agendas verdes y multicolor y las inútiles directivas y leyes que profetizan quienes son demócratas o no lo son invadiendo permanentemente el ámbito de las libertades individuales. Recuerdan al tecnócrata Mario Draghi cuando nos soltó aquella perla de "liberar a los Estados miembros del problema de la soberanía nacional". ¡Pues eso!, retoman su cruzada con los instrumentos en sus manos para negociar como autónomos en la jungla de la especulación.