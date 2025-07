Un lector especialmente atento me pregunta de qué hablo cuando mento "la corte" de Madrid. Creo que él, como buen observador de la realidad que es, ya lo sabe, y busca confirmación. Le digo que, por supuesto, nada que ver con la actual monarquía. La corte de la que hablo es un circuito de intereses, asientos estamentales, cruces de favores (bombos mutuos incluidos), grupos de poder y apoyos para la ascensión social cuyo egocentrismo radial les lleva a creerse el ombligo del mundo y a serlo aprovechando la fascinación del provinciano incauto. Su relato (tomado de otro) se resume así: Madrid es España y lo demás tierra conquistada. No tienen razón pero tienen "la" razón, gracias un mix de medios, control de la apariencia, voz institucional y teatro heredados remotamente del absolutismo imperial. Qué hay que hacer con ella, me pregunta el lector. Soportarla y evitar que te desvalije más, le digo.