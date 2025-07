Asturies, Xixón y los buques escuela

Ahora que el buque escuela "Juan Sebastián de Elcano" nos visita, no estará de más recordar la relación continuada que nuestro país ha tenido con los barcos dedicados a la formación de la marinería de guerra.

El primer buque escuela que dio la vuelta al mundo fue el "Nautilus", capitaneado, precisamente, por un asturiano, Fernando Villaamil Fernández-Cueto, natural de Serantes (Tapia). Pues bien, cuando, ya, digamos, de regreso, el navío atracó en Puerto Rico (1894), se honra a los recién llegados, jefes, oficiales y guardias marinas, con un banquete cuyo plato principal es la fabada y con un largo poema-discurso cuyos últimos versos dicen así: "Si non mueres afogáu / y te respeten las olas; / si dempués de tanta llucha / al to conceyu retornas / y entre manzanes y peres, / fabes, tocín y boroña; / entre llagares de sidra / y paneres de panoyas / enxareyes a tos fíos / los fechos de la to historia, / denyure olvides, paisano, / aquesta grata memoria: / qu’en ti honramos aquí / a la Marina española".

No fue cosa pequeña aquella hazaña de la primera vuelta al mundo para la formación de guardiamarinas. Pero, en relación con los buques de iniciación de los oficiales de marina, podemos señalar otra importante hazaña, esta industrial. En 1927 se construye en los astilleros de Cádiz un nuevo buque escuela, el "Juan Sebastián de Elcano", de cuatro palos, el mayor buque de vela hasta entonces fabricado en España.

Ahora bien, si su parto se produce en Cádiz, su ropaje procede de Asturies, de Xixón, en concreto. Todo su velamen y aparejo se construye en los talleres xixoneses de toldería y velamen de Victoriano Echániz, que han recibido el encargo. El navío se hará definitivamente a la mar en 1928.

Para que luego piensen que el asturiano y la pujanza naval xixonesa son cosa reciente.