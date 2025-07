Asturias, ¿una futura isla ferroviaria?

Asturias se encuentra en serio riesgo de convertirse en una "isla ferroviaria" de confirmarse los planes del Ministerio de Transportes para la migración del ancho de vía ibérico (1.668 mm) al ancho estándar europeo (1.435 mm), que debe estar ejecutado antes del 31 de diciembre de 2030 para la red básica. El trayecto León-Gijón forma parte de esta "red básica" y a un nivel superior, del Corredor Europeo Atlántico, en el que se incluyen también el puerto de Gijón y la Zalia. Si Asturias no se moviliza con urgencia ante los planes del Ministerio de los que ya se tienen algunas referencias, su sistema de movilidad y logística de mercancías terrestres y marítimas, pueden quedar seriamente condicionados, lo mismo que su estrategia de incorporación al Pacto Industrial Europeo.

El Ministerio de Transportes tiene que presentar a la Comisión Europea una evaluación de la migración de anchos antes del 19 de julio de 2026 y en ello está trabajando la ingeniería Ineco. La citada migración tendría que realizarse para la red básica antes de la fecha antes citada.

Los temores sobre los riesgos para Asturias de tal evaluación, surgen de la solicitud que hizo España a la Comisión europea en el año 2021, de "reemplazar la línea de la red básica planificada como Alta velocidad por la línea convencional existente, en el tramo Pola de Lena-Oviedo-Gijón", así como de los avances del plan director anunciados por el comisionado del Ministerio y del Quinto Plan de Trabajos del Coordinador europeo, profesor Carlo Secchi.

De los informes anteriores, se concluye que el Ministerio está proponiendo la instalación, en la mayor parte del Corredor europeo Atlántico, de la traviesa polivalente. Esto quiere decir que, en un momento dado del futuro, se irán desacoplando las vías de sus encajes en los 1.668 mm, para volver a fijarlos en el encaje de los 1.435 mm de la red estándar europea (también llamada UIC). En la figura 7 del informe del coordinador europeo, se observa que en el año 2030 se habrá instalado traviesa polivalente en el Corredor Atlántico, también en el tramo León- Gijón, pero este mismo informe dice que un 32% de estas líneas no serán operacionales en 2030, es decir no se habrá podido efectuar la "migración".

La línea ferroviaria León-Gijón es clara candidata a ese 32%, porque por ella circulan el AVE, la corta y media distancia y las mercancías. Por esta intensidad de circulación este tramo ha sido calificado como un cuello de botella. Se da la circunstancia de que a partir de León y hacia el resto de España, las mercancías podrán circular por la línea ferroviaria convencional existente, independiente de la red de alta velocidad, con lo que la migración de anchos es mucho más sencilla. La disponibilidad para las mercancías del ferrocarril con el ancho estándar europeo tendría el enorme riesgo para Asturias de terminarse en León.

Decimos terminarse en León porque desde allí hasta la costa, salvo los túneles de Pajares, ésta todo por hacer. El trazado insuficiente entre León y La Robla requiere doble vía y condiciones (vía, electrificación y señalización) estándar europeas. El pésimo tramo ferroviario entre Campomanes y la costa exige las mismas condiciones estándar.

En Asturias el antiquísimo trazado no permite velocidades superiores a los 50 a 60 kilómetros por hora. Este tramo se puede acondicionar, pero para conseguir unas velocidades mínimas de 100 kilómetros por hora se necesita un presupuesto superior al que maneja el Ministerio en sus publicaciones. Además, hay lugares en los que son necesarias variantes importantes como Soto del Rey y Villabona, sitio en el cual sí se iba a hacer una variante que resolvía los problemas completamente pero que ahora se ha decidido sustituir aquel proyecto por otro que no resuelve nada. Existen otros problemas como la "curvona" de Veriña y algunos puntos entre Villabona y Avilés sin cuya reparación no tendremos ferrocarril.

De no ejecutarse estos cambios Asturias se convertiría durante mucho tiempo y quién sabe si para siempre en una "isla ferroviaria" porque es más que seguro que el trayecto Madrid–Valladolid–Venta de Baños será el primero en que se haga la migración del ancho, pues es una prioridad que Madrid conecte sus mercancías en ancho estándar con la "Y" vasca y con Francia y que mejore sustancialmente la conexión con el puerto de Bilbao, en el que además avanza el proyecto de su variante sur ferroviaria (VSF), la mayor parte soterrada, que su Gobierno viene solicitando y promoviendo desde el año 2.000. De hecho ya está construido el túnel de Serantes, de cuatro kilómetros que forma parte de la VSF: Financiado y pagado por el Gobierno Central, acabado en el año 2009 aunque aún sin poner en servicio.

En el caso muy probable de que se cumpla esta previsión, los trenes de mercancías con origen/destino Asturias, no podrían continuar circulando desde Venta de Baños, tal vez Valladolid, hacia Madrid Puerto Seco (Coslada, Abroñigal, Vicálvaro, Barajas). Por el Noreste podrían llegar a Miranda de Ebro y seguir a Valencia por Zaragoza-Teruel. Todo el tráfico de Arcelor hacia Valencia tendría que ir por esta línea. Podrían circular por el País Vasco por la vía convencional, pero no incorporarse a la "Y" vasca y cruzar la frontera.

Asturias tiene que aspirar a desarrollar servicios ferroviarios de mercancías entre Madrid- Puerto Seco y el puerto de Gijón/Avilés similares a los de la línea Madrid– Puerto Seco /puerto de Valencia/Sagunto. Este último es el caso de mayor éxito de movilidad ferroviaria de España y Asturias puede repetirlo para el gran espacio atlántico. Ello es fundamental para los planes estratégicos del puerto de Gijón/Avilés y para el de la plataforma logística Zalia. Pero es que además, la disponibilidad de servicios logísticos integrados tierra-mar es fundamental para que Asturias desarrolle todo su potencial en el Pacto Industrial de Europa y en los planes de rearme europeos.

Los aquí firmantes venimos proponiendo desde hace muchos años la importancia del pleno desarrollo del Corredor europeo Atlántico, para que la gran obra que representa la Variante ferroviaria de Pajares contribuya plenamente al desarrollo social, económico y medioambiental de Asturias. Proponemos un debate riguroso de sociedad sobre los temas que condicionan nuestro futuro y que se disponga de estrategias y planes de acción a largo plazo. Para ello, es necesaria la sensibilización ciudadana y de las organizaciones políticas, empresariales y sociales. La limitación de circulación de trenes de mercancías con origen/destino Asturias sería de una gravedad histórica para nuestra economía. Los que quieren convertir a Asturias en una Arcadia Feliz en la que reinen los lobos, los osos, los urogallos, las nutrias y los tejones habrán conseguido su objetivo, eliminar cualquier inversión productiva en esta tierra y consecuentemente su capacidad de crear riqueza para el que nos parece el mas importante ser vivo que habita nuestro territorio, el ser humano.

Es necesario, por lo tanto, que Asturias conozca y participe en las estrategias ferroviarias del Ministerio de Transportes y que tenga todas las garantías de que se adoptarán las medidas técnicas y de planificación para que el tráfico ferroviario no quede limitado. Para ello existen soluciones técnicas que se están aplicando en el Corredor Mediterráneo y que pueden aplicarse en el Corredor Atlántico. A los puertos de Valencia/Sagunto y al nodo ferroviario de Can Tunis, en Barcelona, se llega, sin ningún problema, en ancho estándar europeos: y a El Musel, con las previsiones que se conocen, puede que no se llegue nunca.

Para terminar, reiteramos que Asturias necesita inalienablemente ese trazado digno en condiciones estándar europeas. A los asturianos no nos valen las promesas. Por ello lo primero es que el Ministerio de a conocer lo que está haciendo a cambio de lo que exige Europa. No podemos permitir que se nos quite el tren y si no hay respuesta inmediata debemos levantarnos y, tras copiar lo que ya se hizo en 1881 cuando se quiso destruir el ferrocarril de Pajares, reunirnos todos el 8 de septiembre en la plaza de la Escandalera para que la voz de los hijos de Pelayo llegue a Bruselas.