De moscas y arañas

¿Cuántas personas pasarían en los planos varios en que su vida pueda ser escrutada (laboral, familiar, clínica, profesional, amorosa, empresarial, moral, legal, etcétera) la prueba del volcado de su Whatsapp y demás redes, seguido de una entresaca de textos sin contextualizar inquisitivamente analizados? Hágase cualquier juzgador amateur, de los que ahora tanto proliferan, esa pregunta, seguida de un autorrastreo, y tenga el valor de darse la respuesta. No puedo hacerme la prueba porque no tengo Whatsapp ni jamás he hecho vida en redes, pero oigo hablar de todo lo que se dice la gente en esos inventos del diablo y me aterra el modo en que se relacionan, desnudan, cuentan, simulan o fabulan por grupos que se conectan unos a otros hasta formar una tela de araña en la que quedan atrapados para siempre, a expensas de la araña de turno. Por cierto, ¿cuántas arañas pasarían la prueba? n