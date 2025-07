Hay señales evidentes que sirven para diagnosticar con muchas posibilidades de acierto de que padeces un trastorno llamado barullofobia. No engañan. Por ejemplo, estás en una boda de esas en las que el buen gusto brilla por su ausencia y, a partir de cierta hora, ha corrido tanto alcohol entre los asistentes que quienes se han pasado de rosca empiezan a hacer cosas raras, como en esas despedidas de soltero en las que la diversión lleva aparejada una alta gama de barbaridades. Y se multiplica el número de invitados que se dedican a a decir insensateces o borderías que en condiciones normales se callarían. Pasarse con el drinking es el mejor / peor suero de la verdad y puede resultar fatídico para según qué relaciones porque hay quien se deshinibe sin control y suelta lo que realmente piensa sin medir las consecuencias. Palabras amartilladas que no tiene nada que ver con lo que se diría en estado de sobriedad. Otro ejemplo para sortear son las aglomeraciones en recintos deportivos cuando se desbordan pasiones y se confunde la celebración respetuosa con la vejación de funciones vitales. Señal de alerta máxima cuando te metes en una fiesta abarrotada con la música perforando tus tímpanos y te sientes una pobre sardina enlatada en pleno tomate. No te digo ya si paseas por una feria de lo que sea o un museo y estás más ocupado sorteando pisotones que viendo quesos o cuadros. Está claro que sufres de barullofobia cuando tienes humores fríos al ver por televisión ciertas congregaciones humanas y te imaginas metido en ese hormiguero sin escapatoria. O en un concierto donde miles de personas pelean por ocupar espacios mínimos de máxima concentraci

ón. Si te ves arrastrado por la marea humana en calles de ciudades turísticas y te preguntas por qué decidiste ir a ellas es evidente que la masificación te minimiza. Y harías bien en alejarte de playas atestadas y centros comerciales donde no cabe ni una oferta más. Todos esos síntomas dejan claro que eres alérgico a los follones y lo más prudente es evitarlos siempre que puedas. ¿Que no tienes esos síntomas? Pues hala, el barullo te llama.