Los que dan asco y el capitán

No lo he leído directamente en OK diario, pero me he enterado por Lucía Méndez que Ábalos ha explicado, con argumentario que ustedes juzgarán, que en este país está peor visto follar que robar, que a él le tienen envidia porque lo que todo el mundo quiere es estar con mujeres jóvenes y que lo que la gente pretendía, así en general, es que él estuviera con una abuela que da asco –¿pero este hombre se ha mirado al espejo?– que entonces sería correcto o incorrecto pero que esté con una joven es lo que no gusta. Obviemos que tales jóvenes estaban con él porque pagaba, o sea, lo que siempre ha sido prostitución, y sigamos.

Ustedes me dirán si se pueden pensar y decir más zafiedades amorales o caer más bajo, aunque por ahí he leído que el hombre no le está siendo fiel a nadie, ni a Carmen Calvo, ni a Marlaska, ni siquiera a Pedro, que según él no es feminista sino mujerista, en hallazgo sinonímico propio de mentes más elevadas, pero de un ser capaz de referirse a las mujeres que tendrán la edad de la madre de sus hijos e hijas de semejante manera, ¿qué se puede esperar?

El otro día contaban que Sánchez iba a hacer una limpia en el PSOE, que iba a arrancar de cuajo todo lo que oliera a Cerdán y puterío, mas el pasado sábado, no sé si antes o después de que cincuenta, ¡Cincuenta!, aplaudidores se juntaran en la puerta de Ferraz para aplaudirle y para chillar a Page, ya había tenido que cesar o se había ido él sólito un tal Salazar, otro angelito que pertenecía también a su núcleo duro desde sus inicios, ¡menuda pandilla!, tras acusaciones de acoso, que es que al que no le daba por lo uno le daba por lo otro.

Más de siete años llevamos en manos de individuos de esta calaña, lo más cercano al presidente que se pueda imaginar. Todos ellos contribuyeron al deterioro absoluto de nuestras instituciones hasta los extremos que hoy padecemos. ¿Quién va a creer ahora que de un Capitán –¡oh Capitán mi capitán!– capaz de capitanear tan atufante tropa se puede ahora esperar la regeneración? n