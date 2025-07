Liquidez de los tiempos

En la clausura del congreso del PP, Feijóo solo se ha declarado incompatible, a la hora de pactar, con Bildu y con Sánchez. En cambio, asumiendo no aspirar a mayoría absoluta, admite que tanto podría hacerlo con Vox como con los nacionalismos, lo cual incluye a Junts (y, por tanto, a Puigdemont). Como es natural esto supondría cesiones políticas muy serias a una o a otra banda, obviamente incompatibles entre ellas. Semejante falta de determinación culmina una trayectoria política presidida por la indefinición. ¿Para qué cambiar, si funciona? Es a Sánchez, sin embargo, a quien no se le perdona haber pactado con quien le permitiera gobernar. Conceptos y prácticas son ambivalentes, valen o no valen según quién los utilice. La indeterminación es, ante vientos cambiantes, un valor estable. Cuando Sánchez, en días de liquidez, dice tener "la determinación intacta" habla ya del pasado.