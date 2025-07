Parái un poquitín

Creo que ya lo conté, discúlpenme si lo repito, pero es un ejemplo muy plástico: Durante la Segunda Guerra Mundial, con el radar sin ser puesto en uso aun, los ingleses organizaron una red de comunicación muy simple en Grecia. En un buen número de los pueblos del país eligieron a personas dispuestas a colaborar, lo que no era difícil pues en muchos lugares tenían la bota teutona encima y estaban hasta arriba. Su trabajo era avisar por teléfono, o por radio si no se disponía de él, del paso de aviones alemanes. Solo eso, sin concretar ni siquiera dirección. Esta sencilla información era recogida en un puesto de control británico, donde se fijaba sobre un mapa del país el punto desde el que se había enviado la información. Solo quedaba esperar a la segunda llamada para trazar la línea que unía a ambos puntos, y ver en su prolongación que lugar, por su interés bélico, era susceptible de ser bombardeado.

Pasemos a hoy. Días atrás escuche en un informativo de radio que en algún lugar del sur de la Península se habían alcanzado los 46 grados centígrados. Y lo más importante: que era la máxima desde que existían registros. Curiosamente el pasado verano escuché lo mismo: se había dado la máxima temperatura registrada (aunque en esa ocasión no alcanzó los 46 grados). Ya tenemos, como los griegos, los puntos de referencia para trazar la raya y ver su dirección: una elevación continua de la temperatura.

Los científicos fijan diversas cifras como límite para la vida humana. Dependen de varios factores –estado físico de la persona y tiempo de exposición– pero se fija entre 45 y 50 grados. Ya hemos llegado. Y por la traza de la línea vemos que la cosa sigue adelante, elevándose con buena velocidad. Nuestro gran enemigo hoy es, por tanto, el calor. Hay más, pero este se lleva el maillot.

Sorprendentemente las personas encargadas de la gestión de la sociedad –los políticos– se dedican a otra cosa: a darse tarronazos y a gritar lo de "Y tú, más", como guajes en el recreo, mientras la ciudadanía, absorta, observa el espectáculo. Lo veo en mi tertulia de Gascona, que es mi barómetro sociológico particular, entre culete y culete. Por una vez hay consenso: Que diputados y demás personal político –imprescindible en un país, por cierto, que siempre se olvida– dejen de insultarse de una maldita vez y se pongan a hacer su trabajo, tanto los del gobierno como los de la oposición, que los dos tienen obra bastante y cobran unos sueldos estupendos. Es cierto que la lucha contra el cambio climático debe de ser global, pero localmente hay muchas cosas que hacer. La primera, no calentar más el horno dividiendo a la gente, que lo único que quiere es vivir en paz y dejar de discutir con el cuñado. La segunda, darse cuenta de que si un hostelero sabe aliviar el calor de las terrazas instalando un vaporizador como los de las pescaderías, ¿qué no podrá hacer un Estado? n