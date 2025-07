Qué imagen proyectamos de Asturias

Hace tiempo que me cuestiono qué imagen proyectamos de nuestra región, y por diversas razones dudo que se ajuste a la realidad. En general, tenemos fama de ser buena gente, pero más allá de los tópicos –que muchas veces nosotros mismos reforzamos–, creo sinceramente que no se nos conoce.

El otro día, regresaba de Mallorca y en los asientos delante de mí, viajaba un matrimonio con un hijo de unos once años, bastante inquieto y maleducado. Como veníamos atrás, tardamos en salir y el muchacho empezó a liarla. En un momento dado, el padre, con marcado acento mallorquín, le lanzó al crío una amenaza curiosa: "Ya verás, te va a coger un campesino de los que hay por aquí y te va a poner a ordeñar ovejas". Me sorprendió que usara esa imagen como forma de intimidación, y más aún, que eligiera una escena que no tiene mucho que ver con nuestra realidad. Entonces me pregunté: "¿Qué imagen estamos proyectando de Asturias?". No es la primera vez que me encuentro con personas cuya idea de esta tierra se aproxima bastante al comentario que este hombre le lanzó a su hijo, con la diferencia de que, habitualmente, nos relacionan con vacas y no con ovejas.

Hay muchos estereotipos sobre Asturias que no se ajustan a la realidad actual. Mucha gente asocia esta región con montañas y valles frondosos, con un paraíso natural –que lo es–, pero también como un lugar muy apegado a lo rural y lo folclórico: vacas, gaitas, sidra y cachopo. Esta visión, alimentada por la promoción de nuestros productos exhibiendo siempre los mismos contextos, excluye la vida urbana, la industria y la cultura contemporánea.

Los visitantes vienen aquí con una imagen gastronómica vinculada a platos abundantes y sabrosos: enormes cachopos, contundentes fabadas y sabroso arroz con leche, siempre dentro de lo tradicional, pero desconocen la gastronomía de alto nivel con chefs de primer orden. En el País Vasco se sabe que, al lado de la cocina tradicional, hay cocineros de alto nivel, pero aquí hay quien se sorprende cuando descubre las estrellas Michelin de nuestra región.

Para algunos es una comunidad aislada, muy apegada a sus tradiciones, pero desconocen su conexión con lo internacional a través de la promoción de otras culturas. Desconocen su vida cultural actual, la producción literaria, los grandes músicos que tenemos y los vínculos con movimientos culturales internacionales.

En Asturias hay muchas personas comprometidas con proyectar una visión universal de la región, impulsando la difusión de culturas de otras latitudes. Gracias a estos esfuerzos, somos un referente a nivel nacional en ámbitos como la cultura japonesa o las literaturas africanas. Sin embargo, la mayoría de los asturianos desconocen esta realidad, debido a una persistente tendencia a promocionar casi exclusivamente la cultura local vinculada al folklore. Aunque en principio lo uno no debería excluir lo otro, lo cierto es que las expresiones culturales diferentes tienen escaso espacio en los medios de comunicación locales.

Asturias es una región con una gran diversidad interna y no se contempla la pluralidad de estilos de vida, ideología, e incluso paisajes. Es una tierra de acogida y conexión con proyectos y personas vinculadas a América Latina, África, Asia o la cultura europea contemporánea y debería ser reconocida también por ese carácter plural y cosmopolita.

Esta región merece ser conocida, no solo por su belleza natural o su folklore, sino también por la inquietud y el compromiso de muchas de sus gentes, que van más allá de lo tradicional y que construyen diariamente una sociedad abierta, crítica y diversa. Es hora de dejar atrás los estereotipos que nosotros mismos perpetuamos y reivindicar una identidad asturiana que se enriquece en la diferencia y en el diálogo con el mundo.