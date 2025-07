Mujeres, denunciad antes de que sea demasiado tarde

"Leonardo es el demonio, las mujeres tenemos que denunciar a tiempo", advierte rota de dolor Leydi, la hermana de Alejandra, la mujer de 42 años asesinada por su marido, que la asfixió y apuñaló con saña mientras dormía. Así también mató al hijo que tenían en común, de dos años, y que dormía con su madre.

El testimonio de la hermana y tía, destrozada, es más eficaz como advertencia y toque de atención para las mujeres que están en la misma situación que todas las campañas de prevención juntas. Por eso, reproduzco sus palabras, porque ojalá enciendan luces rojas en las cabezas de las mujeres sometidas a un infierno de maltrato y violencia, que sienten que no tienen ninguna escapatoria. Esto es lo que dijo Leidy tras el crimen de Algemesí, unas declaraciones recogidas por la periodista de "Levante-EMV" Teresa Domínguez: "Era un mal hombre, celoso y con ataques de ira. Se hacía pasar por el papá ideal, pero era malo. ¡Un demonio! Quiero que se sepa esto, que lo sepan todos, para que las mujeres denuncien a tiempo y esto no le vuelva a pasar a ninguna mujer más. Le pedí el viernes que denunciara, que daba igual que ella y el niño dependieran económicamente de ese demonio, que ya saldríamos adelante, pero que tenía que denunciar para que le dieran una orden de alejamiento o algo que la protegiera. Le dio un plazo de un mes".

El último episodio de maltrato se lo había ocultado a su madre y hermana. Este caso ayuda a entender el bucle diabólico de la violencia de género, por qué las víctimas no denuncian y minimizan la percepción del riesgo. El temor al agresor lleva a la mujer a la parálisis. Este miedo combinado con la desconfianza en los recursos de ayuda oficiales es catastrófico. En este caso ella estaba en una situación de especial vulnerabilidad, porque no tenía papeles, trabajaba en la economía sumergida y dependía económicamente de él. La insistencia de su hermana en que le denunciara, en que ella la ayudaría, no fue suficiente para convencerla. Mujeres, por favor, denunciad antes de que sea demasiado tarde. Protegeos y proteged a vuestros hijos. No normalicéis la violencia ni subestiméis el riesgo. Escapad de vuestro maltratador ya.