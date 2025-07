Sánchez lo sabía, según la UCO

El informe de la UCO es demasiado largo, y como no decrece en intensidad, se necesitan semanas para metabolizar su contenido. Se requiere haber leído más de 350 folios, o zambullirse casualmente a esa profundidad, para toparse con las quejas de Koldo sobre el acoso inmisericorde a que los órganos de vigilancia del PSOE están sometiendo a los miembros de la presunta organización criminal. Sí, los órganos del PSOE. Según el parlanchín amigo de Ábalos y Cerdán, su propio partido los había examinado del derecho y del revés, llega a encarecer el trabajo de investigación en su contra. ¿Y Sánchez no se enteró de que piezas claves de su entramado no solo eran sospechosos de abundar en la prostitución?

Sánchez lo sabía por fuerza, según el propio Koldo. Salvo que el presidente del Gobierno sea el primer estadista de la historia que no está al tanto del mínimo cotilleo sobre sus subordinados, recordad a Kennedy. De acuerdo con el relato de los propios imputados, en el seno del partido se había desatado una auténtica competición entre diversas tramas corruptas, no es raro que desatendieran su labor política. Con este tráfico y la certeza de la intervención de los famosos "controles internos", por fuerza debió interrumpir el líder socialista alguna conversación sospechosa, un cruce de miradas cargadas de euros.

Conviene precisar que Koldo no se quejaba en la página 350 de la investigación de la UCO contra su grupo, eso viene en el folio 400 del informe inabarcable. El primer requisito de la traición es la sorpresa, un escudo tras el que no puede refugiarse Sánchez. Los propios acusados se quejan de la calidad de la presión ejercida sobre ellos, y que hubiera sido un éxito de haber funcionado. ¿Quién detuvo la maquinaria vigilante? En una organización jerárquica, el cierre del expediente no puede llevarse a cabo sin notificarlo a la cúspide. Máxime cuando ya existía una querella por las mascarillas contra Ábalos, que el Supremo archivó con múltiples salvedades. Nadie quiso ver lo que sabía que estaba ocurriendo, y cuando un partido se miente a sí mismo, su supervivencia está más amenazada por la ceguera que por la corrupción.