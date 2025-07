La siesta está abandonada

La siesta puede parecer un asunto antiguo, pero sigue siendo una práctica nacional en la España plurinacional y diversa. Se sestea en Cataluña y en Andalucía, en Euskadi y en Extremadura. De todo lo rancio que vuelve a extender sobre la mesa la extrema derecha, la siesta es lo único que no regresa. Hay un españoleo de pulsera taurino, legionario, ovinomacho, jamonero y francofranquista que ignora la siesta como esencia nacional, cuando es un sueño español tan ideológico como el sueño americano en EE UU.

No aparece en las traducciones al castellano de la agenda internacional ultra. La "remigración" que plantea Vox no viene de la expulsión de los moros y los judíos a partir de 1492, sino del Donald Trump de 2025; de la Giorgia Meloni de 2022; de los y las Le Pen desde 1980. Cuando hablan de los que no se adaptan a nuestros usos y costumbres no incluyen a los que comparten nuestra religión (de ellos) y la lengua (que nos separa) porque no los quieren aunque sueñen en español durante la siesta. Por cierto, esa sería la prueba fetén, mejor que los exámenes de historia que imponen algunos países y que suspenderían los nativos.

El desdén político a la siesta iguala a izquierda y derecha. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, nunca plantearía a los agentes sociales que fijaran la duración entre 10 y 20 minutos del cabeceo ni llevaría al BOE la siesta como descanso regulado , alegando españolidad y, sin embargo, tendría más sentido histórico que la reducción de 30 minutos diarios (de media) en la jornada laboral de 40 horas, instaurada hace 42 años.

La derecha convencional, que mima las esencias castizas procedentes de nuestro atraso histórico, sólo habla de la España que madruga. Calla de la España que sestea porque promociona la España de sobremesa y la ejerce a rajatabla en la terraza y en el ventorro.

La siesta se sigue practicando, muy católicamente como algo del hogar, económicamente por lo privado, sin colaboración pública ni protección institucional, sin promoción a Patrimonio de la Humanidad, sin marca España, sin nada. Así nos va. n