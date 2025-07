No es el dinero, es el modelo

En España, los médicos que trabajamos en la sanidad pública cobramos, en la mayoría de los casos, un complemento de exclusividad: una retribución adicional vinculada al compromiso de no ejercer simultáneamente en la sanidad privada. En Asturias, este complemento ha sido tradicionalmente más alto que en otras comunidades, y su reducción ha sido una vieja reivindicación de algunos sindicatos regionales. Estos días atrás, la consejería de Salud y los sindicatos han alcanzado un preacuerdo para rebajarlo, y este logro ha sido presentado como un avance. Pero lo que parece un mero ajuste técnico encierra una cuestión mucho más profunda, que afecta al modelo de sanidad de la región.

Dicen que no es una pérdida económica, y es cierto: quienes trabajamos en exclusiva para la sanidad pública seguiremos cobrando lo mismo, solo que una parte del complemento pasará a otro concepto, desvinculado de la exclusividad. Es decir, se desactiva el incentivo real por dedicar nuestra labor solo a lo público. Por eso, esta decisión no es un problema de dinero; es un problema de concepto, de valores, de visión sobre qué sanidad queremos.

El complemento de exclusividad no es un premio por estar en un solo sitio, ni su renuncia un castigo para quien compatibiliza. Es, o debería ser, el reconocimiento al compromiso pleno con el sistema público. A la renuncia voluntaria, y no menor, de ejercer también en el ámbito privado, en favor de dedicar toda la energía, tiempo y responsabilidad a un modelo que es de todos. Convertir ese reconocimiento en algo simbólico, sin efecto práctico, no es una simple reorganización presupuestaria: es debilitar el mensaje y el modelo.

¿Consideraríamos aceptable que un juez pudiera, en paralelo, prestar sus servicios en un bufete de abogados privado? ¿O que un abogado del Estado trabajara también para una gran consultora? ¿O que un policía nacional hiciera rondas por las noches en una empresa de seguridad privada? Todos veríamos ahí un evidente conflicto de intereses, una fractura del principio de neutralidad y servicio público. Y, sin embargo, con los médicos se considera no solo aceptable, sino deseable. ¿Por qué?

La raíz de esta situación está, en gran parte, en la precariedad que soportan muchos médicos en el sector privado. Cuando trabajas en la sanidad privada como contratado por un hospital o clínica, los sueldos se rigen por convenios que, en la mayoría de los casos, son inferiores a los de la sanidad pública. Esto afecta no solo a los médicos, también a enfermería y otros profesionales. En algunos casos incluso se exigen guardias en las que el médico tiene que estar localizado durante 24 horas a menos de 30 minutos del hospital, y acudir al mismo si así se requiere, y eso sin recibir una remuneración adicional. El salario base es bajo, y no siempre hay una compensación proporcional al esfuerzo ni al nivel de responsabilidad.

Pero la situación es todavía más precaria para quienes trabajan como autónomos. En este modelo, muy extendido, el profesional si tiene su propia consulta cobra directamente o bien del paciente o del seguro médico privado, y en caso de ejercer en un centro médico o una clínica privada, este se queda además con un porcentaje de lo que paga la mutua. ¿Y cuánto paga esa mutua? Las cifras, en muchos casos, rozan lo indecente: 12 euros por consulta, 25 por una técnica médica especializada, un euro por cada visita en la planta de hospitalización a pacientes funcionarios mutualistas.

Sí, un euro.

Esto no es una exageración ni un caso aislado. Es la forma en la que se ha conseguido hacer "rentable" para las aseguradoras privadas ofrecer pólizas médicas por 40 o 50 euros mensuales. Cuotas bajísimas que resultan sostenibles solo porque el coste que asumen por cada acto médico es casi simbólico. Esto lleva a muchos profesionales a trabajar jornadas maratonianas, encadenando consultas para que las cuentas salgan y que intenten equilibrar esta precariedad con un empleo (sueldo) "seguro" en la pública. Pero el problema de fondo no está en el complemento de exclusividad, sino en el modelo de negocio de la sanidad privada. En lugar de reducir el reconocimiento a los que apuestan solo por lo público, deberíamos estar exigiendo que la práctica médica privada sea viable y digna por sí sola (si quiere mantenerse como negocio que es). No como un sobresueldo, no como una vía de escape, sino como un entorno laboral serio y respetuoso con el trabajo sanitario.

Cambiar el sentido del complemento de exclusividad es desdibujar la frontera entre un modelo que debe garantizar derechos y otro que responde a intereses empresariales. Y eso tiene consecuencias. Porque la sanidad pública necesita profesionales centrados, con condiciones estables y reconocidos por su dedicación. No pluriempleados agotados. No un sistema confundido. No un parche para los problemas de otro.

Por eso, aunque el sueldo no cambie, la reforma del complemento de exclusividad es un retroceso. No en términos contables, sino en valores. No se trata solo de cuánto cobramos, sino de por qué lo cobramos. No es el dinero. Es la idea de sanidad que estamos dispuestos a defender.