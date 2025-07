Seguro que ustedes también han bailado muchas veces (alguna hasta muy a su pesar) la machacona canción "Follow the leader", siga al líder, en castellano. Durante un tiempo no hubo boda o sarao donde no estuviera presente. Y ya saben lo que había que hacer: "ahora a mover la mano derecha, ahora la izquierda, derecha, izquierda…" y así, una y otra vez. Y la gente se movía, yo incluida, de aquí para allá. Éramos obedientes y la cosa funcionaba: ¡menudo festival! Lo que ocurría con esa canción se me asemeja en cierta manera, a lo que ahora mismo sucede en el panorama político. Pero moverse al unísono, sentir la masa, su pulsión, está bien durante un rato, aunque, a la larga, tanto seguidismo terminaba siendo cansino, y a la peña le llega la desafección, el sopor, incluso el pudor ante tanto mandamiento hasta que, poco a poco, deja de moverse y deja de bailar.

Hace años que nadie me invita a una boda. Pero intuyo que el hit parade ya no incluye el "Follow the leader". Supongo que ahora se lleva algo más libre y subversivo como eso de la "Potra salvaje". Y es que lo del liderazgo acérrimo no suele mantenerse en el tiempo. Y esta España nuestra, en el fondo, es un país mucho más anárquico de lo que a priori pareciera y para que el ímpetu se mantenga vivo y motivado va a terminar necesitando otra clase de melodías y argumentos, algunos con un poco más enjundia, con más trasfondo, con algo más de relato, aunque sea el de la cucharita y el cucharón. Después de todo, comer hay que comer. Eso sigue siendo una necesidad vital y a nadie le gustaría volver a los tiempos de Carpanta.

El pasado fin de semana, tras su congreso, el PP ha cerrado filas con su líder, con el Sr. Feijoo, que se ha blindado con una guardia pretoriana de perfil rabiosamente más incisivo. Ya se sabe que los corderitos no van a ningún lado y que en los partidos políticos tienes más altas probabilidades de destacar si tu modo de operar se asemeja más al de un pit bull. Así que los populares se arman y se dispone a atacar a su presa, una presa que parece herida de múltiples disparos, pero que permanece aún bien viva y resistiendo. Por otro lado, el PSOE ha celebrado también su Comité Federal en el que se ha modificado su ejecutiva. Se ha enfatizado su feminismo y se ha comprometido a poner fin a cualquier atisbo de machirulismo o de corrupción. Pero en ambas formaciones la consigna sigue siendo la misma: "Follow the leader". Pedro Sánchez no se mueve. Continuará al frente del gobierno y del partido. El capitán ha pedido perdón por los errores, por haber confiado en Ábalos y en Cerdán, pero no abandonará el barco. Lo llevará a buen puerto hasta el final de esta legislatura y seguramente, tras ella, se postulará para seguir comandando el navío socialista durante cuatro años más. La alternativa a eso sería un tándem Feijoo-Abascal, este último cada vez más trumpista y dispuesto incluso a copiar las políticas de expulsión de emigrantes. Suena a coña, pero me temo que pudiera llegar incluso el día que a los señores de Vox se les ocurriese, por ejemplo, proponer la descabellada idea de construir una Spanish Aligator Alcatraz, tal vez, en la Isla de la Dragonera, que a falta de cocodrilos, siempre podrían ser sustituir por lagartijas.

Si la política no nos afectase tanto a nuestro devenir diario sería para dejarlo todo por imposible y esperpéntico. Ganas no faltan de finiquitar nuestro interés. Pero tenemos que preocuparnos. Debemos preocuparnos. Desconectar no es una opción en estos tiempos cada vez más revueltos. Así que mientras la derecha se envalentona y hace ilimitados esfuerzos para hacernos creer que todo esto de lo woke nos está llevando a una especie de Apocalipsis, la desafección se va extendiendo poco a poco por el lado izquierdo de las cosas, donde cada vez hay más progresistas pasando de movilizarse, siendo menos followers y más brazos caídos y esperando en estado de latencia el advenimiento de otros hipotéticos, muy hipotéticos por ahora, escenarios.

Quizás lo verdaderamente revulsivo, y quizás también lo más inteligente a largo plazo, hubiera sido para el PSOE comenzar a iniciar una senda para mejorar los procesos participativos, avanzar hacia una democracia interna más plena, y mecanizar futuribles listas abiertas. Pero los participantes en el comité cierran filas con Sánchez que sólo encuentra un escaso posicionamiento crítico, el de Page. Mala cosa. Demasiada unanimidad. Para más leña al fuego, se filtran colateralmente los audios que parecen dar a entender que cuando una organización no es capaz de canalizar de forma positiva las discrepancias y sólo las demoniza, la imposición del silencio, termina por cercenar, poco a poco, sus cimientos. Aceptar las críticas internas o externas no es tarea fácil. Y suele ser un mal endémico de los líderes ansiar a controlar las disidencias. Éstas asustan, apabullan, descolocan y los que ejercen el poder no suelen encontrar el grado óptimo de proporcionalidad para acallarlas. Son múltiples los ejemplos a lo largo de historia. Es como si el juego político siempre tuviera que llevar aparejado un componente luctuosamente bélico.

Por mi parte, yo ya no sé qué pensar de todo esto. Si por mi fuera, con toda sinceridad, afirmo que me apetecería un cierto viraje, un giro de timón, algo de viento, la aparición de un pequeño elemento disrruptor inesperado. Quizás no estaría mal que así, como quién no quiere la cosa, se vislumbrara por sotavento, a una mujer, a una que en un momento dado pudiera hacerse cargo del timón, ilusionando nuevamente a una amplia mayoría, alguien que nos diera azúcar y otro son, alguien que analizase con más profundidad el parte meteorológico para tomar el mejor viento y que modificase un poquito el rumbo de aguja para atender la realidad subyacente. Pero por favor, con eso de una mujer no me estoy refiriendo en ningún caso y nunca a la megadiva e insolente Doña Ayuso. Ni tampoco a nadie capaz de pactar con el Sr. Abascal. Como muchos compatriotas yo me tengo por una persona moderada, pero por una persona que cree firmemente en la libertad, en la igualdad y la solidaridad. Así que blanco (o rojo) y en botella. Cuando hacía referencia a una mujer, se me ha venido a la mente a una política con un perfil similar a la eurodiputada Iratxe García, discreta, pero convincente, eficaz pero capaz de crear buenas alianzas llegado el caso. Aún recuerdo con gozo aquel brillante momento que nos brindó con el señor polaco en la Eurocámara: fue brutal. Iratxe es solo un ejemplo. Posibles comandantes seguro hay cientos entre las filas del PSOE. Y si los barones me permiten un consejo, yo iría haciendo un pensamiento para cambiar de melodía. Tal vez en breve sería más apropiado ir interiorizando una sardana, una bulería o quizás (¿por qué no?) una tonada.