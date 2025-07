¿Llega un plástico degradable?

Científicos japoneses, según informan algunas agencias, parece que han conseguido desarrollar un tipo de plástico que se disuelve en el agua en pocas horas. Es una buena noticia para el próximo futuro aunque nos queda una intensa labor por delante: eliminar el material plástico hasta ahora disuelto en el aire, en el agua, en las tierras, en los cuerpos, que según estudios científicos, invade todo. Estudios hechos en este sentido hablan de unos doscientos millones de toneladas del material que hoy domina todo el planeta, todo lo que tiene vida. Material que no está localizado sino que se extiende por todo el ámbito de la Tierra.

El referido material anunciado por los científicos japoneses, denominado supramolecular (que quien esto escribe no tiene conocimientos para explicar), mantiene la resistencia de los plásticos convencionales y se degrada totalmente en ambientes salinos. Los descubridores señalan que no deja residuos microplásticos ni tóxicos. Su estructura se basa en monómeros iónicos (moléculas que enlazan con otras formando un polímero) y permite que se descomponga en materia metabolizable por bacterias marinas.

Su descomposición en tierra no parece ser tan rápida y calculan los científicos que para su desaparición se necesitan unos diez días, con un presunto beneficio de liberar nutrientes al suelo. Además, evitará la contaminación de plásticos que, se estiman, pueden superar los 35 millones de toneladas métricas de residuos plásticos cada año en los mares del planeta.

Las informaciones facilitadas hasta ahora dicen que el nuevo plástico, que muestra gran similitud con el actual plástico convencional (resistencia y capacidad para aplicaciones como envases, material sanitario, utensilios desechables…) está compuesto mayoritariamente por sodio, un elemento muy abundante en el planeta en el que representa casi un tres por ciento del contenido de la corteza terrestre ya que se halla en las sales y otros materiales naturales, fertiliza los suelos y tiene gran utilidad en agricultura.

Si la capacidad humana lo asume rápidamente, aún pasarán años antes de su proliferación mientras se va eliminando todo lo contaminado hasta ahora (aire, aguas, seres vivos como peces y otros muchos y diversos organismos).

Datos de la FAO, el organismo de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, decían en 2016 que cada persona consumía 20 kilos de pescado al año. Al tiempo que auguraban que con el ritmo contaminante que llevamos dentro de pocos años no habrá pez en los océanos que no tenga su tripa llena de plástico o metal. Y debemos tener en cuenta que España es el segundo país del mundo, tras Japón, en cuanto a consumo de pescado. Además, diversos estudios indican que el aire que respiramos, tan vital para los animales y las plantas, está saturado de partículas de plástico. De ese material que puede tardar siglos en deshacerse.

Janice Brahney, científica de la Universidad Estatal de Utah, licenciada en Ciencias Ambientales, declaró a "The New York Times" que "es realmente inquietante” pero, dijo, "no hay ningún recoveco en la superficie de la tierra que no tenga microplásticos".

Aunque la "cultura" de "usar y tirar" o de un solo uso está empezando a ser combatida por organismos internacionales. En principio porque la economía doméstica no está para despilfarros.