¿Quién quiere ser camarero?

Hasta tres de mis tíos se dedicaron a la hostelería. Samuel abrió "El Cuitu", el primer bar que tuvo televisión en Bimenes. Abel atendió el popular "El Polesu", en Sama de Langreo. Y Felix (más bien su mujer, Araceli) regentaba el bar de "La Huerta" en la Güeria de Carrocera. Ninguno de ellos podía vivir exclusivamente del negocio y lo compatibilizaba con otros trabajos menos precarios mientras la familia se encargaba del establecimiento. La hostelería siempre ha sido muy dura y poco lucrativa.

Cuento esto a propósito de la polémica que se monta todos los veranos con la hostelería, especialmente en los sitios más turísticos. Que si nadie quiere dedicarse a esto, que si los dueños son unos explotadores, que si el personal no está cualificado, que si no compensa tener el local abierto si hay que ofrecer mejores condiciones… Probablemente antes fueran más resistentes que las nuevas generaciones, pero lo que es seguro es que había más necesidad. Eran otros tiempos y no se rinde honor a la verdad al compararlos con los actuales.

Mucho tiene uno que necesitar el dinero –poco en proporción a las horas– para entregar su vida a un trabajo eventual, tan sacrificado y tan poco gratificante. Si las condiciones no fueran tan abusivas, sería el trabajo idóneo durante las vacaciones de verano para que los estudiantes pudieran sacar un dinero y adquirir experiencia.

Me cuentan mis hijos, cuando van a trabajar como auxiliares a festivales de verano, que todos rezan para que no les toque la barra, lo más duro con diferencia. Prefieren mil veces antes despachar entradas en las taquillas, escanear entradas en la puerta, vender tickets para bebidas o, incluso, recoger la basura. Lo que sea menos ser camarero.

Al final, los camareros de temporada que uno se encuentra apenas saben el idioma, difícilmente son capaces de explicar en qué consiste un plato de la carta o preparar un tinto de verano. Claramente no están cualificados para la tarea que se les encomienda. El otro día, pude ver cómo un encargado ponía a caldo en público a un pobre camarero ucraniano porque le fue a preguntar qué era un descafeinado de sobre. Obviamente, la culpa no es del joven por no saberlo, sino de quien le contrata o le encarga trabajos para los que no está cualificado.

Cada vez que alguno de nuestros jóvenes sale a un país europeo, vuelve contando maravillas. La cantidad de empleos que se ofertan, lo bien que pagan, la flexibilidad de los horarios, contratos prácticamente a la medida de las horas de que uno disponga. Así sí merece la pena esforzarse en ser camarero. No ocurre en España, dicen, porque nuestra ley laboral es demasiado rígida.

El hecho de que seamos el país europeo con más paro juvenil, un mal que parece endémico, tiene que tener alguna explicación y alguna solución. Dudo mucho que nuestros jóvenes sean más exquisitos que los del resto de Europa o que nuestro país tenga más dificultades por tener más dependencia del turismo. Desde luego, no más que Grecia o Italia.

Contaba este periódico la pasada semana que vamos camino de otro verano de récord turístico. Al parecer, se necesitarán 15.000 trabajadores para atender tal demanda. Debería ser un motivo de satisfacción. Pues no. Los empresarios ya han advertido de que muchos de esos puestos quedarán sin cubrir por falta de demanda de esos puestos temporales: camareros, cocineros, recepcionistas, dependientes…

Con un paro juvenil superior al 25 por ciento y un desempleo total del 10 por ciento, resulta insólito que se queden puestos sin cubrir. Una legislación laboral adecuada a las necesidades o una formación profesional dirigida a la realidad del mercado laboral podrían ser de gran ayuda. Pero llegará septiembre y nos olvidaremos del asunto. Hasta el próximo verano, que volveremos a echarnos las manos a la cabeza.