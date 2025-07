Lo que quiero cuando me da la gana

Acordémonos de Teresa Ribera con su gesto habitualmente hosco: había que cerrar las centrales nucleares con inmediatez, mejor para ayer que para mañana (coro de feligreses pancarteando y esloganeando: ¡Bien, bien! ¡Magnífico! ¡Campeona!).

Pero, ¡ay manín!, doña Teresa asciende a comisaria en Europa y ahora, bajo su mandato, la energía nuclear pasa a considerarse como una energía verde, que puede recibir ayudas. Es más, los países podrán construir centrales nucleares o pequeños reactores modulares. Bien, eso en Europa, aquí ya veremos. En todo caso, ¿oyen ustedes la repulsa del coro de feligreses vocingleros? Como en Garcilaso: "Y en el silencio solo se escuchaba un silencio de abejas que sonaba".

¿Y qué me dicen del Central y don Hugo Morán? Ellos, ternes con el lobo, como con Ribera en su día. El cánido estaba catalogado en el "Noli me tangere" en toda Europa, pero, gracias a que GW950m osó (lobó) devorar al poni de Von der Leyen, se descatalogó. Naturalmente, las víctimas, los ganaderos, quieren actuar, pero el Gobierno, con manipulación y malos modos, sostiene que "no se pueden matar lobos" y que, aunque el número de manadas ha aumentado, la especie sigue estando en peligro. Trece comunidades –las que padecen al animal– protestan, los socialistas asturianos parecen mover el rabo con disgusto y discrepancia.

Pero para cambios de opinión, los de don Pedro y don Santos: del "amnistía nunca" a negociarla con Puigdemont. Por cierto, ahora que don Santos ha ingresado en prisión, me da cierta lástima el sujeto. Estará pensando, en el patio de Soto del Real, de qué le habrá servido tanta humillación progresista en Waterloo, tanto sufrimiento en sus rodillas, buscando un argumento y una posición que diesen satisfacción al prófugo, tanto cantar aquello de "Las espigadoras…": "¡Qué trabajos nos manda el Señor, agacharse y volverse a agachar, todo el día aquí en Waterloo!". n