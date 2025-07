Turismo y guerras

Con la entrada del verano llegan las fiestas de prao y, en el caso de Gijón, multitud de conciertos, la Semana Negra con sus atracciones en el antiguo Naval Gijón, y, para quien pueda permitírselo, viajes a la casa del pueblo, la costa o el extranjero. En el plano personal se cambia de ambiente respecto al conjunto del año, y en el social aumenta la actividad y la contratación, y con ello el empleo y acaso más prosperidad. La censura en Facebook ha impulsado X (Twitter) y la moda, sobre todo entre los jóvenes, en las redes sociales es poner vídeos breves en TikTok, un baile curioso haciendo que cantas tú mientras suena una canción de actualidad atrae muchas visitas, un poco engañosas pues crees que las ven miles y después la estadística te dice solo durante los primeros segundos.

Así pues, en paralelo el turismo es bastante positivo para la economía y la cultura. Aunque los izquierdistas y antisistema tratan de demonizarlo inventándose regiones asfixiadas por el calor, zonas tensionadas en las ciudades y guerras imaginarias necesitadas de urgente pacificación, que vengan de fuera a gastarse el dinero beneficia, claro, y mucho, a los de dentro. Poco tiene que ver un atasco de cinco minutos en la avenida del Llano con la invasión de Ucrania, y la destrucción de viviendas y barrios por la Rusia del autócrata nacional socialista Putin. Queda bonito decir que eres pacifista y no hay que gastar dinero en Defensa, pero depende de las amenazas reales: ¿Hubieran conseguido mucho los polacos en 1939 con poesías y flores a Hitler y Stalin?

Volviendo de Europa a Gijón y España, sin el crecimiento económico no hubiera sido posible pasar de una población activa de 14 millones de personas a las más de 21 millones actuales en 30 años, lo cual no es mérito solo de un gobierno coyuntural, cuando te están regando con decenas de miles de millones de euros de fondos europeos. Pero hay que mejorar cosas: encontrar una ubicación estable a la Semana Negra aumentando el número de atracciones, regenerar la playa de san Lorenzo para que tenga arena seca en pleamar en toda la ensenada (como en Coruña), bajar el precio de las viviendas aumentando su oferta de construcción y alquiler, o no machacar a impuestos.