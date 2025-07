La ceja partida de Sánchez

Por desdicha, en España el coste electoral de la corrupción económica es limitado (por eso no cesa). A Rajoy, heredero de una corrupción "institucionalizada" durante el aznarismo, no lo echan los electores, sino los partidos en una moción de censura. Dando por supuesto que Pedro Sánchez está limpio, hasta podría salir vivo. El gran problema está en el asunto del "puterío" de colaboradores muy cercanos. Ahí tiene, como púgil, una ceja abierta. La exhumación por Feijóo del viejo tema de las saunas del fallecido suegro de Sánchez hace dos décadas, sacado a relucir tiempo ha por la "policía política" y un comisario experto en cloacas, es una indecencia que descalificaría al líder popular en un país con reglas de juego democráticas bien asentadas, pero España aún no lo es. Cualquier nuevo golpe en la ceja que sangra impedirá su cierre y acelerará la cuenta atrás de Sánchez. Ahí estamos.