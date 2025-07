El precio sube

Si de sus socios depende, Sánchez durará todo el tiempo que consideren lucrativo seguir exprimiendo a España. Los nacionalistas vascos y los independentistas catalanes siguen pasando factura; cada día sube el precio por mantener a un moribundo político que ha decidido no arrojar la toalla para protegerse y, seguramente, proteger a los suyos desde la Moncloa. La explicación de por qué los aliados de la investidura no se han desencajado por los casos de corrupción en el entorno del presidente del Gobierno no puede ser más evidente y descarada. Al día siguiente de renovar la confianza en Sánchez, incluso sin necesidad de votarla, ya teníamos bien plasmada la cesión de la recaudación del IRPF a la Generalitat para contentar a ERC; la semana que viene será el PNV el que exija una mayor celeridad en las transferencias de la gestión económica de la Seguridad Social al País Vasco. Y no terminará ahí, cuanto más débil se halle Sánchez más tendrá que pagar este país económica e institucionalmente por su flagrante debilidad. Por no hablar de la factura de la indignidad que lleva aparejada el chantaje de los nacionalistas consentido por un Gobierno pelele.

Se están rompiendo demasiadas cosas. La amnistía a los golpistas del 1-O empezó por hacernos desiguales ante la Ley. Ahora es el cupo catalán el que convierte en víctimas de una "financiación a la carta" al resto de las comunidades autónomas, con la excepción del País Vasco y Navarra, beneficiadas ya por sus sistemas forales. Un trato preferente injusto que amenaza con una rebelión no ya solo de las autonomías gobernadas por el Partido Popular, sino también por las socialistas. García-Page ya ha dado un paso al frente por Castilla-La Mancha, veremos si Barbón mantiene el suyo en defensa de los intereses de Asturias.