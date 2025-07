El debate más peligroso para Asturias llega en el peor momento

El presidente del Principado, Adrián Barbón, a la derecha, y el líder del PP, Álvaro Queipo, en los pasillos de la Junta General del Princpado. / Irma Collín

Los gobiernos español y catalán empiezan a concretar mañana en Barcelona el modelo de financiación «singular» prometido por el PSOE a los independentistas para garantizar la investidura de Salvador Illa y la continuidad de Pedro Sánchez en La Moncloa. Un paso delicado y muy peligroso para comunidades como la asturiana que llega en un momento de extrema vulnerabilidad para los socialistas.

«La búsqueda de acuerdos no puede tener como resultado la desigualdad territorial. El reconocimiento de la diversidad no puede ser sinónimo de privilegios». La frase no corresponde a un líder del PP reprochando al PSOE encamarse con el secesionismo. La pronunció a puerta cerrada, hace una semana, el secretario de Organización de los socialistas asturianos en el comité federal del partido ante Pedro Sánchez. Ayer, reincorporado a la actividad tras su baja médica, Adrián Barbón insistía en el mismo mensaje. Es tanto lo que el Principado se juega si se rompe el sistema de financiación para dar un trato singular a Cataluña que solo esa amenaza ya ha conseguido un milagro: unir a todos los grupos políticos asturianos, empezando por los populares, en el rechazo.

En vísperas de la reunión de la comisión Estado–Generalitat de este lunes, lo ocurrido esta semana en el Congreso plantea el peor de los escenarios. Los socios del Gobierno central no disimulan sus pretensiones rupturistas y las proyectan a máximos. Con un presidente de la nación necesitado de oxígeno y predispuesto por trayectoria a las concesiones, cabe temer que rebasen cualquier límite.

Que los socialistas asturianos, tan jacobinos y poco dados a rebelarse, empiecen a lanzar avisos denota lo comprometido del debate y el serio riesgo que se corre. Antes, claro, convendría precisar qué entiende la FSA por «trato diferencial» y «privilegio» y hasta dónde están dispuestos a llegar sus dirigentes para tumbar un modelo asimétrico y singular que ponga en riesgo la sanidad, la educación, las pensiones, la seguridad o las infraestructuras de Asturias.

Quitar a los pobres para dar a los ricos

La ininteligible denominación de «principio de ordinalidad» esconde la pretensión de que las comunidades a la cabeza en capacidad tributaria, y por tanto en riqueza, estén también arriba a la hora de recibir los recursos. Algo imposible si no se reduce la contribución de las más prósperas a la «nivelación interterritorial». O sea, a la solidaridad. Cuando cada autonomía no dispone del dinero necesario por habitante para prestar los servicios básicos en las mismas condiciones, la equidad salta por los aires.

Ningún político se atrevería a pedir menos dinero para los pobres y más para los millonarios. Pues eso es lisa y llanamente lo que se pretende para los territorios, con los ropajes de la identidad, el fuero y la historia como coartada. Sonroja la simpleza y ausencia de espíritu crítico con la que personas formadas e inteligentes asumen con normalidad, y sin profundizar en las consecuencias, la ruptura de la caja común solo porque se sienten parte de una tribu o simpatizan con la tendencia ideológica que lo defiende. Zafia tropelía favorecer a unos a costa de menguar al resto.

¿Ni siquiera embridar esta deriva, que amenaza con trastocar las fibras más sensibles del Estado, estimula la vuelta al entendimiento en España? Si ya es demasiado tarde para recomponer puentes, lo pagarán los ciudadanos

La previsión es que mañana los dos gobiernos pacten la ley para ceder a la Generalitat la recaudación total del IRPF sin modificar de momento los porcentajes de reparto. Solo ese paso supone otorgar un trato bilateral a Cataluña, excluyendo al resto de comunidades, y abrir la puerta a un posterior cupo. El espectáculo de esta semana con los dos partidos que agrupan el 65% del voto lanzándose puyas a degüello en nada beneficia a ambos y les distancia de los electores. ¿Ni siquiera embridar esta deriva, que amenaza con trastocar las fibras más sensibles del Estado, estimula la vuelta al entendimiento en España? Si ya es demasiado tarde para recomponer puentes, lo pagarán los ciudadanos. Y será doloroso.