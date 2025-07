La vida a veces (pongámonos solemnes, venga) es como esos túneles que aparecen en las sendas peatonales y/o ciclistas y que tienen las paredes pintarrajeadas con graffitis. Currados grafitis –hay que valorar el esfuerzo– que, en su mayor parte, resultan indescifrables en el contenido de sus mensajes. Sabes que tienes que atravesar esa zona para llegar al otro lado y encontrar la luz al final del túnel (nada que ver con las experiencias más allá de esta existencia, tan propicias para todo tipo de teorías físicas y metafísicas churreguerescas), salvo que decidas dar la vuelta antes de tiempo. ¿Rendirte? No lo hagamos. Sigamos hacia adelante, que diría un escritor de autoayuda necesitado de ayuda en las ventas. No tires a la cuneta el legado de las experiencias. Hazlo a tu ritmo, rápido o lento, pero no te marques más retos que disfrutar del paseo a tu aire dejando que la vista se relaje en el paisaje o fisgando discretamente a quienes siguen la misma senda. Busca información sobre el tipo de persona que es: hay no menos de diez perfiles que registrar. Búscalos y me comentas. No esperes grandes sorpresas en la marcha pero sí imágenes extrañas para perder la vista con pinturas de colores chillones, letras sinuosas a modo de firmas irreconocibles de tan similares, mensajes incorruptos y, sobre todo, escenarios donde la Naturaleza impone su ley de silencio elocuente. La vida es un poco así, ¿no? Quiero decir que caminas, caminas y caminas, miras a tu alrededor, y solo ves claves que no aciertas a entender, señales del des(a)tino, que no tienen una traducción sencilla. Ni siquiera posible. Y momentos que dan sosiego al estado de ánimo. O al espíritu, si crees en él. No sabes lo que te espera al final del túnel, pero puedes ir recogiendo pistas sobre lo que te aguarda a la vuelta de la esquina, sea bueno o malo, sabiendo que hay que seguir caminando como sea, y quizás el mensaje llegue a ser repentinamente diáfano y encuentres alguna respuesta válida o valiosa en pinturas sin dueño o te cruces con personas, ríos y arboledas que (a)guardan el secreto de vivir.