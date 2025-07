De moros, cristianos y otras etnias

Sierra, aldea, pueblo, lugar y barrios, el nombre de Pumarín nos acompaña amplio en la geografía de Asturias. Para quien tenga alguna duda de su etimología, es un privilegio acompañarse de un referente de la filología en Asturias con el que crecimos en el barrio de Gijón, Ramón d’Andrés: es pomarada y romano en origen.

La cita, hace apenas unos meses, no fue filológica. Más bien antropología en busca del paisanaje, que hasta en el barrio gijonés hubo trabajadores a principios de los sesenta con inquietudes políticas. En ese día de paseo con el profesor D’Andrés, por las calles que nos vieron crecer, salen a colación personajes ilustres, como el mismo constructor que levantó las "1.500", ciudad satélite queriendo alcanzar el cielo.

El callejero del barrio ya nos adelanta el carácter aglutinador de sus gentes: Extremadura, Andalucía, Valencia, La Mancha o Guipúzcoa, no dejan duda del sumatorio, eclecticismo de un tiempo en el que la vivienda se facilitaba de la mano de un trabajo.

Un barrio no se puede leer de un día para otro. Esta geografía se inicia en 1949 con la Urbanización Gijonesa S.A., barrio la Urgisa. Todo eran siglas, como la Unión Siderúrgica –Uninsa– que tanta mano de obra atrajo, singularidades en origen de una España necesitada de levantar ánimos y demografía.

Un barrio no se puede leer si no se pisa, andar del alto Pumarín a la cota cero de playa; o del Nuevo Roces –por gravedad– como el agua contenida en los depósitos que desciende a nuestros grifos de hogar. Si no se tiene perspectiva diacrónica no es sencillo leer el estado de la cuestión. No ya el eclecticismo cultural, algo más estadístico como el Indice de Desarrollo Humano, IDH, que es el que nos debe interesar.

Una pintada con "Moros fuera" puede tener la misma tinta hormonal que un grafiti reivindicando adolescencia, no más. Ahí donde figura esa frase se disputaban la mayoría de refriegas entre pandillas de guajes de Pumarín versus Urgisa.

¿Qué sabe quien quiere alarmar con una pintada extemporánea? Ahí, en el patio donde juegan multicolores formas de hacer vida, se levantaban circos ambulantes; familias gitanas que in itinere replicaban su procedencia infinita; ahí, donde las madres tendían sábanas al prado y donde captábamos donativos a peseta para erigir la iglesia y el colegio de San Miguel.

Lo ignora quien tuvo un arrebato grafitero, quizás por falta de información. Hay que tener retrospectiva para saber que los españoles, que en otro tiempo venían de zonas paupérrimas, buscaron amparo en Pumarín. De otras nacionalidades arrancaron carbón en lo más profundo de la mina y picaban piedras levantando edificios inconmensurables. A veces, los grafitis no dejan ver el bosque urbano, exabruptos al fin.

Es necesario la pedagogía social más que nunca. ¡Qué ardua es la tarea del profesorado, adaptando sus unidades didácticas a otras lenguas y costumbres! Es tiempo de la educación no formal, salir de la vivienda y mostrarse como antaño, cuando nadie temía a nadie buscando la prosperidad común. No es arenga, es historia de barrio: de madres que sacaban los colchones a variar al sol; del vendedor de miel, del afilador y paragüero, del camión de los melones en temporada. Tantas costumbres que nos humanizaban agarrados a la tierra pese a vivir en edificios rascacielos. La vida.