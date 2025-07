Recomendaciones para comportarse en el cine

Si usted se considera un amante del séptimo arte y frecuenta algún cine que pudiera sobrevivir en su ciudad, recuerde estas buenas prácticas y procure aplicarlas, si es que no lo viene haciendo ya.

En primer lugar, evite por todos los medios llegar a la sala cinco, diez o quince minutos antes del comienzo de la proyección. Espere a que dé la hora exacta tomando algo o dando un paseo por los alrededores. Entre a continuación en el cine con calma y sosiego. En estos casos, las prisas no son nada buenas y en las salas cinematográficas no rige esa absurda manía de la puntualidad que, por el contrario, sí se reclama en los conciertos o las óperas. Con ese inteligente y calculado retraso, no perderá el tiempo viendo avances de otras películas, generalmente superfluos y aparentes.

Ingrese entonces en la sala de proyección con la linterna de su móvil encendida y levante, si es preciso, a media fila o a una fila entera para llegar a su butaca. Esos espectadores admirarán su determinación y estarán encantados además con el ejercicio, tan saludable, de incorporarse, permanecer un momento en pie sujetando el bolso, la chaqueta o el abrigo y volver a sentarse. Mientras acontece todo esto, los de las filas precedentes se distraerán mucho moviendo las cabezas a izquierda y derecha para ver las imágenes de la pantalla, incluida, quizá, la de su seductora sombra.

Acuérdese de dejar la puerta de la sala abierta y, si hubiera cortina, no la cierre, por favor. Así entrará un buen haz de luz muy útil para guiar a otras personas que pudieran llegar más tarde aún, o bien para orientar a aquellas que decidan marcharse antes de que concluya la proyección.

Si resultara que hubiera comenzado la película, algo previsible, no se preocupe lo más mínimo. Siempre hay alguien que le puede contar ese inicio sobre la marcha o después. Por ejemplo, si usted se perdiera la célebre apertura de "Touch of Evil", pues que se la cuenten. ¡Verá qué interesante es!

Ahora acomódese en su butaca y eche mano de las indispensables palomitas y de alguna que otra bebida fría o caliente. Mastique bien fuerte esas sabrosas palomitas. Sorba enérgicamente ese azucarado refresco o ese oscuro café industrial. Abra con decisión los envoltorios de plástico o celofán de los caramelos, chocolatinas o de cualquier otro producto deliciosamente hipercalórico que haya tenido la suerte de conseguir. De esta manera, todo el mundo sabrá que está usted comiendo y bebiendo como un rey o una reina. Tire discretamente los deshechos al suelo. El servicio de limpieza del cine agradecerá no acabar en el paro por falta de trabajo.

¿Ha desconectado el móvil? Si lo ha hecho, siento decirle que ha cometido un irreparable error. Podría recibir una llamada inaplazable o un mensaje que necesitara ser leído con premura. De otro lado, sepa que no hay película de la historia universal del cine –ni siquiera "La dolce vita"–, que justifique una dilación de la información que le pudiera llegar a través de las redes sociales. No permita que el séptimo arte cambie sus arraigadas y sanas costumbres.

¿La cinta programada está en versión original subtitulada? Si es así, proteste enérgicamente a la gerencia del establecimiento pateando al principio y al final. Exprese su repulsa, si es necesario, a voz en grito. Hay que erradicar esa práctica infame de los cines en donde desatinadamente persiste. Uno va a ver películas para distraerse y no para escuchar fonéticas de otros idiomas ni para leer textos con esfuerzo.

Sigamos. Sea una persona generosa y comente de vez en cuando alguna secuencia en voz alta con su pareja, amigo, amiga, amante, novio, novia, pariente, conocido o conocida. De esta manera, dará la oportunidad de que otros puedan beneficiarse de alguno de sus saberes cinematográficos. Si estuviera solo o sola intente entablar conversación con alguien que tenga cerca. Esto es relativamente fácil: por ejemplo, si saliera Roma, diga algo así como "Qué bonita es Roma"; si se viera Nueva York, pues recurra a la frase "Nueva York es muy bonita" y, en fin, si acaso apareciera en la pantalla París, siempre podrá declamar, con emoción y originalidad, "París, la ciudad de la luz…" y todo así.

Si es usted una de esas personas que se relajan con facilidad, aproveche la mullida butaca y la oscuridad de la sala para echar una cabezadita. Si llegara el caso, abandónese y ronque a pierna suelta sin problema. No se preocupe, ya tendrá ocasión de ver el filme entero en su televisor, ordenador doméstico o teléfono móvil. ¿Qué usted ha ido a ver una reposición de "The Searchers" y se ha dormido a la mitad? No pasa nada. Vea esa gran película en su pantalla televisiva, equipo informático o móvil. La disfrutará en todo su esplendor. Mejor que el visionado que hayan podido alcanzar en su día los productores. ¡Cómo se va a comparar!

Al final, no espere a que concluyan los créditos del filme y enciendan las luces para salir. Deje la lectura de esa larga lista de nombres a toda la endemoniada grey de intelectuales, muchos de ellos directores, críticos o historiadores frustrados, que tanto proliferan en las salas de cine. No caiga nunca en la trampa de leer créditos. Ahora es cuando no debe perder ni un minuto. Abandone la sala de proyección cuanto antes y, si es preciso, vuelva a levantar a toda la fila antes de que enciendan las luces. Con este detalle, tan donairoso y ejemplar, conseguirá que muchos se acuerden de usted y de su honorable madre durante unos cuantos días.

Salga de la sala de proyección con aplomo, suficiencia y seriedad. Para ello, nada mejor que proferir algún sabio comentario –nuevamente en voz alta–, del tipo "esta película me gustó mucho"; o bien, "no entendí nada"; o bien, "esta película es una mierda".