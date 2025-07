El esfuerzo en tiempos de algoritmos

Contaba Horacio, algunos siglos antes de la llegada de Instagram, que "la vida no ha dado nada a los mortales sin grandes esfuerzos". Ahora, dos mil años después, cabe preguntarnos si esa sentencia sigue en vigor o si, por el contrario, requiere de una revisión más contemporánea que pueda ser grabada en piedra, o en bytes, y que pueda decir: La IA está dando mucho a los humanos sin grandes esfuerzos; lo que relatado en la inmemorial lengua latina resulta más elegante y quedaría más o menos a la manera siguiente: Intelligentia artificialis multa hominibus dat sine magno labore.

Y es que, con el permiso de Vd., amable lector, debo declararme –en estos tiempos de pocas certezas– devoto de una doctrina de nuevo cuño que a pesar de ser contenedora del sufijo ismo, queda alejada del estoicismo, del empirismo y del existencialismo. Me place ser un fiel seguidor del cholismo, especialmente por responder a una rotunda sentencia que asume que "el esfuerzo no se negocia".

Un servidor no alcanza a comprender cómo, en determinados círculos como el deporte se exige el mayor rendimiento incluso a edades tempranas. Se pretende un entrenamiento hasta el fallo en donde la resistencia alcance la extenuación. Dejamos que nuestros jóvenes desfallezcan tras jornadas agotadoras y todo en aras de alcanzar la gloria del cristianismo… aunque no del religioso, sino del famoso CR7. Sin embargo, cuando tenemos que trasladar este sacrificio al esfuerzo en el campo de la educación, por alguna extraña razón optamos por la rendición incondicional y seguir el sendero fácil. Hoy estrechamos las manos a las nuevas tecnologías que, aunque en esencia no sabemos si son buenas o malas, con el manejo actual vemos que promueven la evasión del esfuerzo en favor de conceptos a los que mi viejo profesor de historia calificaba como "mágico-propiciatorios", es decir, que el conocimiento nos llegará sin esfuerzo alguno a través de alguna aplicación en donde un gurú ha dejado grabados unos símbolos en formato JPG y por arte de birlibirloque, recalará esa información en nuestro cerebro tal que si el propio Hermes hubiese descendido del Olimpo para ofrecernos un presente.

Cada día escuchamos a docentes y pedagogos afirmando, con mirada beatífica, que las nuevas tecnologías facilitan el aprendizaje; entre tanto la realidad señala la verdad de un ánimo comercial que, unido a una política educativa que está perfectamente orientada a la concepción de la mediocridad, han prostituido lentamente las valiosas horas de estudio en una carrera desbocada hacia la conquista del método y que solamente se basa en el derribo sistemático del esfuerzo.

Al reflexionar en esta forma de enredo me sobresalta el mundo que amanece cada día, colonizado por millones de artefactos fríos con los que se busca engendrar una nueva cultura que es ajena al alma del hombre. Me aferro, tal vez con ingenuidad, a la idea de que la verdadera cultura sólo brota del espíritu vivo de una humanidad que ha sido nutrida por su tradición milenaria y la savia de sus costumbres.

Pretender que ingenios sin sangre sustituyan el esfuerzo y la constancia como fuentes de inspiración para nuestra sociedad –la juventud– es claudicar, es enarbolar la bandera blanca de la rendición cultural en la que no se divisa un fin sólido.