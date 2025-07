Joe Biden, el presidente en falso

Sería fácil consensuar que Donald Trump no pretende ocupar la presidencia de Estados Unidos, sino erigirse en arbitrario emperador del planeta. En tal caso, el Nerón contemporáneo quedaría contrastado por su sucesor y antecesor, pero se multiplican las evidencias de que el único vínculo de Joe Biden con la primera magistratura americana radica en que dormía y dormitaba en la Casa Blanca. Más allá de las exageraciones y deformaciones trumpistas, la denuncia de que el rey Demócrata estaba desnudo procede del libro "Pecado original". Su coautor Jake Tapper es corresponsal en Washington de la CNN y no precisamente un conservador, pero narra una fenomenal maniobra de encubrimiento de un estado de salud que probablemente incapacitaba al penúltimo presidente.

Además, Tapper ha entonado sus disculpas por haber disimulado profesionalmente las limitaciones de movilidad y discurso de Biden, evidentes para cualquier telespectador. Por desgracia, una de las primeras distorsiones del periodismo actual consiste en convencer a la audiencia de que sus ojos les traicionan, como quería Chico Marx. De hecho, se culpa al autor de la denuncia de "Pecado original" de explotar ahora comercialmente el liderazgo ausente que contribuyó a camuflar. La chispa del libro ha prendido la actual hoguera, con Biden obligado a pronunciarse después de muerto políticamente.

Igual que un avión con 199 pasajeros surcó durante diez minutos el cielo español sin nadie a los mandos, el planeta entero sobrevivió durante años con su político más importante "non compos mentis". La última oleada de sospechas proviene del abuso de la "autopen" o "máquina de firmar", que Biden intenta explicar guturalmente en el "New York Times" como una exigencia por la cantidad de rúbricas a estampar. Al mismo tiempo, el "Washington Post" publica el editorial titulado "Los norteamericanos se merecen una investigación a toda prueba sobre la salud de Biden". Y el médico de la Casa Blanca durante el penúltimo mandato se aferra a la quinta enmienda, para no tener que desvelar detalles sobre las habilidades limitadas del hombre que podía apretar el botón nuclear, incluso por error.