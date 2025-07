¡Porca democracia!

Malos tiempos estos para la democracia. Tanto por un lado como por otro, todos se vuelven salvadores suyos, y mucho me temo, que como dice el refrán, "entre todos la mataron y ella sola se murió".

Por eso, no quisiera creer que cuando la Vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, dijo aquello de que el sueño de su padre, recientemente fallecido, era no ver nunca más a la derecha en el gobierno, y que ella querría cumplimentar, no era sino fruto de un sentimiento filial reforzado por la muerte paterna, más que una serena reflexión democrática. Porque efectivamente, en democracia el pueblo manda, y, por tanto, cualquier partido puede formar gobierno con tal de que consiga aunar los apoyos suficientes tanto en las urnas como en los escaños políticos, como es el caso del gobierno actual, salvo que haya sido ilegalizado por haber incumplido gravemente el orden constitucional.

Y de esto se trata, de democracia. La teatralidad parlamentaria del pasado miércoles dejó claramente en evidencia, como ya se ha denunciado por activa y por pasiva, la debilidad de un gobierno sitiado por fuera por jueces y fiscales, y fuerzas policiales, pero apoyado por dentro por aquellos que se aprovechan de esa debilidad para sacar partido propio. Así se está viendo con la financiación catalana, duramente criticada por todas las fuerzas políticas asturianas, y la supuesta transmisión de la Seguridad Social al País Vasco, que tiene aún más riesgo fraccionador, si cabe.

En esta situación de "estado de sitio" todo se traduce en miedos y odios. Miedo al disidente, al que no piensa como tú, a quien de forma provocadora desvía el juego. Se está viendo en el caso de Vito Quiles, un jovenzuelo con aires de periodista, especialista en "alterar" ruedas de prensa, al que se quiere desacreditar, literalmente, esto es, quitarle la acreditación periodística, junto a otros, con la reforma del reglamento del Congreso. Pero tal "desacreditación" institucional, por toscos y burdos que sean los modos que persigue corregir, lleva implícita, a medio o largo plazo, la posibilidad de la desautorización de todo aquel que pueda incomodar al poder, que, al final, es el que decide quien es incómodo o no. Poder que, en democracia, es justamente, el encargado de proteger la "libertad de expresión", uno de los pilares sobre los que se fundamenta el Estado de Derecho, y si hay alteración del orden público, se aplica el código penal y/o policial, y listo.

¿Y a quién se dirige el odio? Pues contra aquel que, según ellos, comete "delitos de odio", odio al odiador, que consisten exactamente en poner en cuestión los principios y valores que el gobierno de turno sustente en su ideología partidista, sea o no sea ésta autoproclamada moralmente superior a las del resto de partidos políticos.

Pues por lógica democrática todo partido político representa una parte de la sociedad, no el "todo", aunque algunos así pretendan venderlo. Y en ningún caso pueden considerarse los principios de uno imprescindibles y absolutamente necesarios, porque entonces estaríamos deviniendo en una ideología totalitaria, muy alejada del parlamentarismo democrático, que en toda democracia debería prevalecer frente a los intereses partidistas.

Y ese es el tema. Cada vez con más fuerza, tanto a la izquierda como a la derecha, los partidos políticos se creen en la superioridad moral de quien tiene algo que aportar a la causa universal, aunque esto sea a consta de romper el consenso institucional que con tanto esfuerzo le ha costado articular a "este país".

Esto genera un clima de polarización que expulsa del sistema al pragmatismo político, tan útil y tan prudente en tiempos de tribulaciones. Razón por la cual los partidos de centro, o de "centroloquesea", han desaparecido, o están en vías de hacerlo, del panorama político.

Porque en tiempos de tribulaciones se actúa más por miedo, ansiedad y desconcierto (sentimientos), que por serenidad y fundamento (razonamientos).

"En tiempos de tribulación, no hacer mudanza".