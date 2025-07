¿Dónde comer de cuchara?

Hay en el acervo musical gijonés una bonita balada, catalogada gracias a YouTube, de Manuel Fernández (Manolín El Nietu Celo Xuan), que lleva el título de nuestra principal calle y apóstrofe anglosajón: Corrida Street, que suena más internacional.

En la letra, que tiene sus cuarenta y tantos años, se alude a los "foriatos", hoy turistas, que "queden medio plasmados" de las terrazas de la calle Corrida, motivo principal con el que disfrutar de la vida, que todo no es trabajar.

Todos los cronistas de Gijón aludieron a sus cafés y terrazas, amén de ser importante eje comercial. Al principio, la calle Corrida quiso ser calle Ancha de la Cruz y repetida e impugnada por el Conde Revillagigedo; hasta propusieron denominar "Avenida de Rusia", que a cada momento histórico corresponde un callejero, hoy no tendría cabida.

A diferencia de otros tiempos, en las terrazas la calle Corrida ya no se va a "despellejar", por la simple razón que todas y todos somos protagonistas. La distinción de clases se notaba pese a que todo el mundo llevaba gorra o sombrero, al punto que había quien comía con la vista, como "Carpanta" el dSel tebeo.

Hoy puedes degustar desde un bocata jamón, un sándwich o hamburguesa y sobre todo platos rápidos. Una máquina ya te atiende, sin que haya contacto humano.

Por supuesto, el café sigue siendo lo más en las terrazas la calle Corrida.

Con estos mimbres, en pleno mes de julio y la calle un hervidero de gentes sin criticarse, unos turistas cambiaron de acera para abordarnos un tanto desesperados:

–Perdón señor. ¿Dónde podemos comer de cuchara, unas fabas, que aquí en esta calle es todo muy frugal?

Lejos de indicarles, nos servimos a acompañarles, justo en el acceso a la plaza Mayor. Sendos camareros atienden a los clientes que, pese al calor, la onomatopeya de cucharas se dejaban oír, dando amparo a esta familia de turistas.

No tiene por qué ser fabada, las hay con almejas, verdinas y hasta con liebre si nos apuran, el caso es el encuentro con la cuchara, tan nuestro y saludable.

La esencia de la calle Corrida no cambió desde su primera denominación, y no es menos cierto que presumimos de batir récords Guinness de escanciado, o ganamos todos los títulos mundiales de fabada, típica prosopopeya cultural. Por ello, nuestra principal calle debería abundar en lo asturiano gastronómico, no en la comida frugal.

Ejemplo de lo intangible es el principio la calle, el muelle, donde una torre artística pretender saciar la sed de sidra con botellas vacías, cuando debería ser un chorro constante homenajeando al escanciador, que en eso también somos mundiales.

Eso donde empieza. Por donde acaba la calle Corrida, Jovellanos ojo avizor ya nos avisaba de la "perversa posada" refiriendo la calidad de las comidas junto a la salubridad de su época. No tenemos, pues, disculpas para que en el epicentro gijonés se ofrezcan platos con cuchara, que la sidra se deje brotar. Que aproveche.