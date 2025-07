Obrero asturiano financia a rico catalán

El nuevo "cupo catalán" es injusto e insostenible. Cataluña recaudaría el 100 por ciento de los impuestos y luego transferiría al Estado una cuota por servicios no transferidos y, supuestamente, una contribución solidaria al resto del país. Si tradujéramos el cupo catalán al Impuesto de la Renta significaría que quién más impuestos paga, más servicios públicos recibe, y quien menos impuestos paga menos recibe, de forma que si no pagas impuestos no recibirías nada. Esto supondría la destrucción del estado social de derecho como lo conocemos, porque los ricos no necesitarían estado y los pobres no lo tendrían. Una gran obra del PSOE.

Si se extendiera el modelo del "cupo catalán" a todas las comunidades –es decir, que cada comunidad recaude sus impuestos y aporte al Estado sólo una parte fija– Asturias desaparecería. Nuestra querida región, cuna de España, sufriría una pérdida de ingresos aproximada de unos 1.470 millones de euros, lo que nos haría inviables como comunidad. No se podría atender el sistema sanitario, la educación o el pago de pensiones, entre otros muchos servicios. Asturias depende de las aportaciones de los ciudadanos de toda España especialmente de Madrid, Baleares y Cataluña.

Los ciudadanos más pobres financiarían, vía impuestos y menor gasto público, a ciudadanos más ricos. Todo ello por obra y gracia de un PSOE que ya no es un partido sino un grupo sometido a un líder, no es socialista pues defiende la desigualdad, no es obrero porque defiende que un obrero asturiano financie al rico catalán y no es español porque rompe con la unidad territorial basada en la solidaridad entre españoles.

La redistribución, que debería realizarse entre individuos ricos y pobres sin importar su lugar de residencia, ha sido secuestrada por una lógica territorial que privilegia a ciertas comunidades, por la necesidad de un gobernante para mantenerse en el poder. "Hacer de la necesidad virtud": Pedro Sánchez dixit.

Frente a todo esto, el gobierno del presidente Barbón y el consejero Peláez, "pone morritos" y se "enfada mucho", pero nada más. Espero que el Gobierno asturiano sea más contundente con esta injusticia que pone en riesgo los servicios básicos de los asturianos y nuestra existencia como comunidad.

Aquellos que aplaudieron la elección de Salvador Illa como presidente de Cataluña ya sabían que se había comprado otro sillón a costa del resto de españoles con el cupo catalán. Fue el precio nacionalista. ¿Lo sabía ya entonces el Presidente asturiano?

Asturias es una comunidad autónoma deficitaria, con una renta per cápita inferior a la media nacional y una población envejecida; necesita una financiación adecuada para sostener sus servicios sociales, que van en aumento.

El problema de fondo no es que Cataluña gestione sus recursos. Lo inaceptable es que lo haga al margen de un sistema común equitativo, reduciendo el esfuerzo fiscal real de sus ciudadanos más acomodados, mientras los ciudadanos de regiones como Asturias, Extremadura o Andalucía ven empeorar sus servicios públicos. Es como si los contribuyentes de rentas altas decidieran cambiar, sin consultar a nadie, la tributación del impuesto. Si tuvieran 7 escaños en el Congreso, Pedro Sánchez ya estaría cambiando la Ley del IRPF en favor de los ricos, como hace ahora con el "cupo catalán".

El sistema español necesita una reforma profunda basada en dos principios esenciales:

1. La redistribución debe ser entre personas, no entre territorios. En todas las comunidades hay ricos y pobres. Lo justo es que los ricos de toda España contribuyan más y los pobres reciban más, vivan donde vivan.

2. El esfuerzo fiscal debe ser progresivo y equitativo. No es aceptable que un catalán con una renta de 60.000 euros tenga acceso a más servicios que un asturiano con 25.000 euros, simplemente por vivir en una comunidad con mejor financiación.

Si no corregimos esta deriva, habremos acabado con el estado social de derecho. Cada uno a lo suyo. Una distopía fiscal, en la que un joven ganadero de Cangas de Narcea o una pensionista de Oviedo estén, sin saberlo, financiando con sus impuestos la comodidad fiscal y el gasto público de ciudadanos más ricos en Barcelona o Bilbao. No es solo injusto: es insostenible.