Abuso de poder

Tras siete años de investigación bajo secreto de sumario, el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro figura imputado, como responsable de un "lobby", por presuntos delitos, entre ellos tráfico de influencias, en favor de empresas del sector gasista. Montoro se ha apresurado a renunciar a su militancia para facilitarle las cosas al Partido Popular pero mantiene que no hay pruebas contra él y vincula la irrupción repentina de su caso con los escándalos que afectan al Gobierno. El PP tampoco ha tardado en asegurar que lo de Montoro no es equiparable a la corrupción sanchista y que "no hay mordidas ni prostitutas". Menos mal.

Está por ver el horizonte de la investigación; de momento, transcurridos siete años, no existe constancia de cobros por parte de funcionarios públicos, pero sí está probado que las empresas supuestamente beneficiadas contrataron a una consultora fundada por el exministro y que se efectuaron pagos. Lo que se sabe es lo suficientemente grave para no pasar de puntillas estableciendo las comparaciones a que nos tienen acostumbrados, unos y otros, los autores del famoso "y tú más", con el fin de rehuir cualquier responsabilidad.

Utilizar el poder para amenazar e influir es una práctica abominable y parece ser que incluso dentro del partido sabían cómo se las gastaba Montoro. Pero quien entonces tenía que advertirlo y frenarlo era un político, Mariano Rajoy, especialista en ponerse de perfil y en mirar hacia otro lado. Feijóo no nombró a Montoro, tampoco es culpable de lo que sucedió entre 2011 y 2018. El PP ya pagó por ello pero tiene que acostumbrarse a lidiar de un modo creíble con sus espectros corruptos. Ahora, el Gobierno, en pleno naufragio, cree haber hallado en un exministro que como poco abusó de su posición una tabla donde agarrarse.