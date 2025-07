Medio siglo de un concierto

No supe de Keith Jarrett hasta 1979, cuatro años después del Concierto de Colonia, la obra (enlatada, claro) con la que llegó hasta mí. Recuerdo lugar y momento. En el entorno pianístico de la audición fueron unos pocos golpes de carácter sobre el piano (un instrumento de percusión, según John Cage) los que me lanzaron arriba. ¿Tocaba Jarrett al dar esos golpes, o alguien tocaba por él?. Un modo de decir que en ese momento él estaba tocado por la gracia. ¿Qué es la gracia?, ¿un chispazo en la órbita de la "idea universal", una conjunción de flujos varios, internos y externos, o una conspiración cerebro-espinal?. La tradición la representa como una llamita sobre la cabeza. Está bien que en el santoral musical celebremos el medio siglo. Yo lo he hecho escuchando a Jarrett un par de horas, pero sin el Concierto de Colonia, para que resonara en mi cabeza la secuencia mágica de su llegada.