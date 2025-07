Mujica y Álvarez del Monte, tupamaros

Ha muerto el expresidente de la República Oriental de Uruguay, el antiguo revolucionario tupamaro José, Pepe, Mujica. Tenía algunos rasgos comunes (cárcel, víctima tortura, filosofía resistente y reconciliadora…) con Nelson Mandela, al que tuve el honor de conocer. En España, pienso que Mujica y Mandela tenían cierto parecido a Ramón Rubial, que, para mi honor, también traté. Y en esa línea de ejemplaridad algo aprecio en el asturiano Pablo, Paulino, García.

No cabe duda que gozaba de respetabilidad con carisma caracterizado por una sencillez que se echa mucho de menos en el actual circo político en la que como bien define mi amigo Tom, con el que comparto tertulia mañanera, es como si de repente surgieran cuchillos que estaban escondidos.

Tupamuros… Los recuerdo bien, incluso defendí a uno de ellos, Luis Álvarez del Monte, ajedrecista gijonés que había emigrado a Montevideo, donde creó magnífica familia. Luis, como Mujica, padeció cárcel por la dictadura uruguaya. Fue en ese tiempo cuando Pablo Morán, periodista de LANUEVA ESPAÑA, también ajedrecista y gijonés, me trasladó el mandato de los Álvarez del Monte para hacerme cargo de su defensa. No guardo a mano el expediente profesional pero bien recuerdo entrevistas preparatorias del juicio y la implicación diplomática española. Uruguay imponía indefensión. Por un lado, se negaba a otorgar la nacionalidad y, de otro, también a reconocerle como español pues se trataba, según su torticera interpretación, de un uruguayo sin nacionalidad lo que era auténtico galimatías o limbo jurídico, contra el que mucho me ayudó el llorado catedrático González Campos. También inolvidable Emilio Álvarez, apoderado ovetense del Banco Urquijo, pariente de Luis que consiguió insólito apoyo del correspondiente bancario uruguayo. Y definitivamente prestó grandísima colaboración Adolfo Suárez que impuso las visitas a la prisión del cónsul en Montevideo hasta lograr no muy luego la expulsión sin juicio que por las pruebas que de Mujica y Mandela manejaba la instrucción parecía debería salir por absolución o archivo definitivo de las actuaciones. Todo antes de que mi gran compañero Marcelino Arbesú Vallina y yo iniciáramos viaje a Montevideo. Tras venir a Oviedo, Álvarez del Monte y los suyos reanudaron su vida en la libertad de Montreal, Canadá.

Por lo que pude conocerle Luis Álvarez del Monte era de la misma pasta de José Mujica. n.