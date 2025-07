A cada día, su cuida

Un viaje en tren a Barcelona, ida y vuelta desde Madrid, me duró la relectura de "El bello verano", de Cesare Pavese. Lo había comprado un par de días antes, en edición de bolsillo, tras comprobar que no estaba en mi biblioteca, debí extraviarlo en una de las varias mudanzas de los últimos años, y animada por esa canción de Family titulada como la novela del italiano y cuya escucha he convertido en costumbre casi diaria previa a la ansiada holganza vacacional. Venía de la lectura de un libro delicioso, con el estío también en el título, el último de Antonio Muñoz Molina.

Sabía que en las páginas de Pavese no encontraría la posibilidad de la enmienda que ofrece la letra de Family, "soñar un verano en el que fuimos novios y poderle cambiar el final", ni su alegría, las "ganas de fiesta", de "volver a nadar en el mar", y tampoco la sobria esperanza de las palabras de Muñoz Molina, esa "conciencia de que no hay pureza química ni espiritual en nada, que nada es firme ni del todo noble ni duradero ni incondicionalmente dañino o benéfico, que cada persona es un mundo, incluso varios mundos".

De mi primera lectura, tan distante en el tiempo que es probable que fuera otra persona, una joven que se creía mujer sin haber abandonado del todo la niñez, recordaba una tristeza atenuada por la belleza de una prosa exquisita, poética, y por los años transcurridos. Pero anhelaba reencontrarme con su dulce melancolía, recorrer de nuevo las calles de un Turín crepuscular en el que la inocencia se extinguió, como el bello verano.

Lo acabé cuando todavía quedaba un rato para llegar a Madrid, el suficiente para que me atribulara un pensamiento que nunca antes había experimentado con tanta claridad: la certeza de la finitud. Empecé a sentir cómo un enorme vacío iba invadiéndome, me asfixiaba. Era la inmensidad de la nada, lo único que queda tras la muerte. Traté de recomponerme, rodeada de extraños. Me angustiaba imaginar la vida, esta, la mía, sin mí, el final inopinado, mañana mismo, tal vez al bajar del vagón, un traspiés y cayó a la vía, no pudieron rescatarla, o la semana siguiente, un chequeo rutinario, un diagnóstico fatal.

No lograba deshacerme de la congoja, librarme de la angustia que me había dejado aquel pensamiento. Busqué refugio en otro libro, "Apuntes para John", el póstumo de Joan Didion. Lo había leído ya en inglés y quería volver a leerlo en castellano. Recoge las notas de sus sesiones con un psiquiatra al que acudió entre finales de los 90 y principios de los 2000, unos "años difíciles" para su familia. A Didion le destrozó la vida no poder salvar a su hija, víctima del alcoholismo. Se culpó por ello, quizás hasta su muerte. Es el testimonio de una madre sin consuelo.

Lo abrí en la página 173. Al final, cita unos versículos del Evangelio: "Por consiguiente, no tengáis cuidado con el día de mañana. Porque el día de mañana ya mirará por sí. Bástale a cada día su cuida". Era lo que ella había estado haciendo, preocupándose por el mañana, "anticipando lo peor". "Exactamente" -le dijo ese día el psiquiatra-. "Desde la más temprana infancia. En su mente la preocupación está mezclada con el amor. Usted no cree que pueda amar sin preocuparse". Acabadas esas líneas, con ese diagnóstico, levanté la vista del libro y miré por la ventana. El tren estaba entrando en la estación, la ansiedad había desaparecido.