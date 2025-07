Suspiros del melocotón de viña

El melocotón de viña es la fruta que añoro en los días más largos del año. En el Somontano escuché que cuando uno muerde su carne el verano se condensa en la boca como un estallido de zumo que sacude el sol y la tierra. Es el fruto de la luminosidad que crece emparentado con la vid y en ocasiones adquiere su naturaleza. Las vides y los melocotoneros comparten algo más que suelo: existe un diálogo entre ellos, una especie de comprensión vegetal que se percibe en el aroma de la fruta. Tal vez por crecer al borde de las cepas, estos melocotones absorben algo del vino: la complejidad aromática, el equilibrio entre azúcar y acidez, junto con la capacidad de evocar paisajes enteros en un solo bocado. En concreto los de los pueblos de Castilla, La Rioja o de las regiones del Somontano o el Penedés, donde todavía es posible encontrarlos; fuera de ahí predomina el producto de invernadero.

El melocotón de viña, de piel a veces rugosa, moteada, con esa capa de vello que recuerda a las frutas sin maquillar, se cultiva en pequeñas parcelas, secundaria o marginalmente, entre los sarmientos que ya ofrecen la promesa del vino. No se recolecta a golpe de calendario, sino en el momento en que el aroma lo delata incluso antes de tocar la piel. No son fáciles, se arrugan si se espera demasiado, y su carne, al contrario que la de los melocotones de invernadero, se deshace a la mínima presión. Su encanto consiste precisamente en la inaccesibilidad. No ha nacido para viajar, sino para ser saboreado bajo el mismo sol que lo vio madurar. Su lujo es el de lo efímero. En un plano ya de distinción, están los melocotones tardíos o tardanos, como se dice en el Bajo Aragón, de Calanda y alrededores; efectivamente, la Calanda turolense de los tambores y de Luis Buñuel. De color amarillo, sin estrías, y de exquisito aroma, carnosos y dulces. Se empiezan a encontrar en septiembre, aunque hay distribuidores fruteros que prefieren retorcer la realidad y vender antes de tiempo por melocotón de Calanda lo que ni remotamente es.

En Teruel, los melocotones maduran lentamente al sol y al abrigo de las viñas como si se contagiaran de la paciencia y el silencio de las cepas. Durante semanas, cada fruto permanece embolsado en papel. No es un capricho ni un ritual pintoresco, sino una exigencia de pureza, una promesa del agricultor a la tierra. Se protege así de insectos y enfermedades, pero también del exceso de luz, logrando una carne más fina, más tersa, de sabor más concentrado. Es un trabajo minucioso: millones de embolsados cada temporada, uno a uno, a mano. En Calanda, la recolección comienza en septiembre, cuando el verano da sus últimos coletazos. Mientras en otras regiones las frutas se apresuran hacia el frío, aquí, al contrario, todo ocurre despacio hasta que se alcanza el punto de maduración óptimo. Estuve una vez allí coincidiendo con esas fechas que se convierten en una entrañable y discreta fiesta desde el momento en que los melocotones irrumpen en las casas perfumando todo como si de repente al abrir las ventanas penetrase a través de ellas, la huerta, el campo, la biblia en verso. Se ofrecen y se comen de distintas manera, abiertos con las manos; enfriados, con un chorro de moscatel o incluso cocinados, igual que las peras, al vino tinto. Pero al tratarse de una pulpa jugosa y perfumada que se deshace en la boca de la mejor manera posible, yo siempre he elegido, como primera opción, comerlos al natural. Aunque pueda parecer un herejía, sobre todo para los que por la distancia que nos separa de la viña no tenemos la oportunidad de disfrutar de ellos con frecuencia, asarlos brevemente con un poco de mantequilla y romero puede resaltar aún más su perfume profundo, casi especiado. En algunos pueblos, se guisan con vino blanco, canela y clavo, y se sirven templados, como postre de celebración. Hay quienes se atreven a acompañarlos con quesos fuertes o los incorporan en ensaladas de rúcula y con jamón. Pero donde realmente brillan por su sabor especial es en su forma desnuda, sin ornamento, cuando se comen con las manos, en la sombra de una parra o sobre la hierba seca, dejando que el jugo se escurra por la muñeca.

En un tiempo en que la fruta se mide por calibre y capacidad de aguantar cientos de kilómetros de viaje desde los invernaderos, el melocotón de viña es casi un acto de resistencia. Y una añoranza, para algunos, por no tenerlo al alcance de la mano.