Retorno al posado

Das una vuelta por las redes sociales y te encuentras con miles y miles de fotografías en las que muchos usuarios intentan mostrar su mejor cara. Posados de mayor o menor elaboración con más o menos filtros, pensados para causar la mejor impresión posible y, si hay suerte, recibir muchos mensajes halagadores. Como decía el Diablo encarnado por Al Pacino en una película, «la vanidad es mi pecado favorito». También, cuando no se convierte en una obsesión enfermiza acompañada de celos y recelos, es uno de los más banales y comprensibles. El caso es que el mundo fotográfico no se lleva bien con los posados demasiado precocinados. Una buena muestra de ello es la enorme cantidad de fotografías sacadas en todo tipo de celebraciones en las que las personas retratadas se esfuerzan tanto en salir «bien» que salen fatal. No es solo una cuestión de fotogenia, sino de mirada. Los buenos fotógrafos miran distinto al resto de los mortales. Son como exploradores que rastrean en décimas de segundo unas huellas en los demás que solo ellos encuentran, a menudo inspirados por la intuición. Es un don, como es un don encontrar las palabras exactas en un escritor o las notas justas en un músico. La técnica es importante pero no es imprescindible cuando se trata de lograr una imagen que transmita vida. Una foto de publicidad puede ser perfecta y no comunicar nada, solo rescoldos de una belleza sin memoria. En cambio, hay imágenes borrosas que enfocan a la perfección la fragilidad que nos rodea, o que capturan sentimientos y emociones a partir de detalles mal encuadrados. Rostros sorprendidos en gestos inesperados, movimientos mal coordinados que revelan algo, no sé qué, tal vez un dolor sin cicatrizar o una sonrisa que huele a viento feliz. Objetos sin importancia que revelan intimidades atrapadas al vuelo, fragmentos de paisajes difuminados por la oscuridad o la niebla o la lluvia o el oleaje. Los mejores posados, en fin, pueden forjarse sin pretenderlo, fruto de la casualidad o del error que convierte lo que vemos en algo que nos mira.